Allerta meteo, nubifragi colpiscono l’Italia: barricatevi in casa questo giorno

Il maltempo sta per abbattersi sulla Penisola, con temporali intensi e rischio di nubifragi. Ecco la data da segnare sul calendario.

Il mese di settembre si apre con una nuova perturbazione in arrivo, destinata a portare pioggia e temporali. Stando alle previsioni di meteo.it, con l’arrivo di settembre una nuova perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali e occidentali per poi allargarsi successivamente a quelle nord-orientali e alle zone tirreniche.

I fenomeni – anche temporaleschi – potranno risultare intensi a livello locale dando luogo a potenziali nuove criticità. Scarse ricadute invece si attendono in Emilia Romagna, nel medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Le colonnine di mercurio subiranno un temporaneo calo di temperature al passaggio della perturbazione che si accompagnerà a valori anche inferiori alle medie stagionali.

I venti rinforzeranno e i mari tenderanno a diventare mossi. Col tempo la perturbazione si allontanerà lasciando spazio a miglioramenti in tutta Italia. Ecco quando le precipitazioni si manifesteranno sotto forma di temporali particolarmente intensi, anche con nubifragi.

Quando sono previsti nubifragi e in quali zone della Penisola

Già dalla giornata di oggi, lunedì 1 settembre, al Centro-Sud e sulle Isole maggiori è previsto tempo stabile e soleggiato. Le nubi tenderanno ad aumentare a partire dal pomeriggio sulla Toscana. Nel corso della serata l’incremento della nuvolosità si assocerà a locali rovesci sul versante nord-occidentale della regione. Fin dal mattino cielo nuvoloso al Nord-Ovest e nel Triveneto.

I primi rovesci si verificheranno in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, nel nord e nell’ovest della Lombardia. Nella seconda parte della giornata la situazione peggiorerà ulteriormente. Sono previste precipitazioni in estensione al Nord-Est tra la sera e la notte. È probabile lo sviluppo di temporali localmente intensi e sotto forma di nubifragi. Al Nord-Ovest temperature in calo e in aumento nel resto della Penisola.

Gli aumenti saranno più significativi in Sardegna e Sicilia con temperature che toccheranno valori fino a 34-35 °C. Sui mari di ponente e sull’alto Adriatico i venti di Scirocco rinforzeranno agitando le acque. Per quanto riguarda la previsioni per domani, martedì 2 settembre, avremo prevalenza di nuvole con piogge sparse sotto forma di rovesci e temporali.

Questo in Lombardia, Liguria di levante, Nord-Est (specialmente nel Triveneto) e nelle regioni tirreniche (in particolare tra basso Lazio e Campania). Sul versante adriatico del Centro-Sud invece i fenomeni risulteranno scarsi. Tempo abbastanza soleggiato in Sardegna e nelle zone ioniche. In gran parte del Centro-Nord e in Sardegna sono previste temperature in calo.

Caldo in aumento al Sud e nella Sicilia orientale. Sui mari di ponente, venti occidentali da moderati fino a forti sul Mar Ligure meridionale e di levante. Sul versante adriatico scirocco in attenuazione. Ionio e Canale d’Otranto poco mossi, mentre i restanti mari saranno mossi o molto mossi.