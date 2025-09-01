Ultim’ora, arriva Kolo Muani in attacco: cambia di nuovo tutto!

“Se non arriva Kolo Muani? Io sono sempre felice, alleno la Juve“. Così ha parlato ieri a ‘Dazn’ Igor Tudor a margine della vittoria per 1-0 della sua Juventus sul campo del Genoa.

Decisivo un gol di Dusan Vlahovic che conferma il suo discreto stato di forma e l’impatto rabbioso e concreto che è in grado di imprimere alle partite. Il serbo resta così la vera alternativa di lusso a David in avanti con buona pace di chi avrebbe voluto un cambio di rotta col ritorno di Kolo Muani.

Si è messo il cuore in pace lo stesso Tudor che pensa solo ad allenare la Juventus, mentre la società, alla luce delle difficoltà sul francese, ha scelto oggi di virare su altri profili per rimpinguare l’attacco con una potenziale scelta in più di livello. Ormai è certo: Kolo Muani non sarà di nuovo un calciatore della Juve, nonostante il buon impatto avuto dallo scorso gennaio che aveva spinto a marzo lo stesso Luis Enrique a parlare così: “Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, come per tutti quei giocatori che non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto”.

Per il francese però a Parigi non c’è posto e dunque in queste ultime ore di calciomercato servirà un altro ribaltone per trovare la sistemazione migliore. La Juve intanto si tutela, oltre che con Zhegrova, anche con Lois Openda arrivato dal Lipsia per dare a Tudor quell’attaccante in più che serviva.

Calciomercato Juventus, addio a Kolo Muani: si apre la strada della Premier

Il Paris Saint-Germain ha interrotto le negoziazioni ieri visti i continui cambi di carte in tavola della Juventus che ora ha definitivamente virato altrove.

Essendo fuori dai piani di Luis Enrique ora la soluzione più plausibile per l’ex bianconero sembra la Premier League. Ci pensano il Newcastle e l’Aston Villa, ma a fare l’offerta last minute potrebbe essere il Tottenham che stando a quanto evidenziato da Fabrizio Romano avrebbe già raggiunto un accordo personale con Kolo Muani.

Al contempo sono in corso le trattative con il PSG sulla formula dell’accordo, come evidenziato dallo stesso esperto di mercato, con il PSG che propenderebbe per un obbligo di acquisto utile a liberarsi definitivamente del cartellino dell’attaccante.