Spavento Sinner, si mette malissimo agli Us Open: annuncio ufficiale

Le parole riguardo il numero uno al mondo Jannik Sinner preoccupano e non poco. La situazione è sempre più delicata.

Nella notte italiana andrà in scena la sfida valida per gli Ottavi di finale degli Us Open 2025 tra Jannik Sinner ed il tennista kazako Alexander Bublik. Un impegno tutt’altro che semplice per il numero uno al mondo che affronta uno dei tennisti più in forma in circolazione, reduce – tra le altre cose – da ben 11 successi consecutivi.

Oltre a questo però Jannik affronta l’ultimo tennista – diverso da Carlos Alcaraz – ad averlo battuto, atleta che lo ha messo in seria difficoltà ed eliminato nell’ultimo confronto, ai Quarti di finale del torneo Atp di Halle, quando il kazako mise in mostra tutto il suo talento. E ora per il numero uno non è semplice, il campione azzurro è chiamato a vincere per difendere il titolo ed il primato in classifica.

Eppure nell’ultimo match abbiamo visto una versione abbastanza in difficoltà del tennista italiano, uscito indenne dopo grossi problemi contro il canadese Shapovalov, ad una palla dal 4 a 0 nel terzo set. Sinner ha sofferto molto ma alla fine se l’è cavata, sfruttando anche grande indecisione del suo avversario, conosciuto per essere molto discontinuo. Il giornalista Guido Monaco è intervenuto sul canale Youtube di Oasport ed ha analizzato le ultime sfide di Jannik a Flushing Meadows.

Sentenza netta su Jannik Sinner, l’azzurro non può sbagliare

In questo torneo finora il numero uno al mondo non è apparso molto in forma, specialmente al servizio. Monaco ha analizzato le prestazioni di Sinner ed ha chiarito: “Contro Shapovalov si pensava fosse una partita tranquilla, anche se c’era un dubbio sul suo mancino ed effettivamente Sinner soffre giocatori con queste caratteristiche”. In particolare Monaco ha analizzato il terzo set chiarendo:

“Il momento di grande difficoltà di Sinner è stato all’inizio del terzo set, ci sono stati ben quattro game da incubo, io non l’ho mai visto sbagliare cosi tante palle di fila ed era proprio falloso”. Per Monaco questa è stata la peggior versione di Sinner e riguardo al futuro ha sentenziato:

“Da questa partita esce un pò 50 e 50, da un lato c’è la bellissima reazione del grande campione, dall’altro più di qualche dubbio al servizio, specialmente ad inizio terzo set. Lui è un maestro nell’azzerare, ma non vorrei che si fosse un pò incasinato con questo continuo aggiornamento e questa continua ricerca della perfezione. Ora deve liberare la testa, l’ho visto un pò in confusione”: