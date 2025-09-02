Adesso costa solo 9,99 euro da Lidl, prezzo mai visto: casa tua così è un gioiello

Un'altra interessantissima offerta da parte di Lidl per trasformare casa nostra in uno spazio bello, accogliente e sicuro.

Lidl continua a sorprendere la sua clientela, specialmente chi è alla ricerca di una soluzione semplice e economica per valorizzare gli spazi esterni di casa. A partire da questo mese, nei punti vendita della nota catena di distribuzione low cost sono disponibili degli articoli in grado di rendere accogliente ogni angolo senza spendere un patrimonio.

A un prezzo mai visto (parliamo di soli 9,99 euro), questa proposta promette di trasformare gli spazi esterni in piccoli gioielli. Così facendo potremo aggiungere estetica e funzionalità. Si tratta di una soluzione ideale per chi aspira a conferire un tocco speciale a giardini, vialetti, ingressi o balconi. Con questa offerta Lidl si rivolge a chi cerca praticità senza trascurare l’estetica.

Non serviranno installazioni complesse o collegamenti complicati. Tutto è progettato per funzionare in autonomia, dando maggiore sicurezza e piacevolezza all’ambiente. Bisognerà affrettarsi, però. L’offerta di Lidl è valida fino a esaurimento scorte. Perciò chi desidera approfittarne dovrebbe subito segnale la data sul calendario.

Offerta Lidl a 9,99 euro per trasformare casa

Dal 1° settembre nel nuovo volantino Lidl hanno fatto la loro comparsa le lampade solari Livarno Home, disponibili in tre modelli, Il primo set in offerta si compone di quattro lampade LED solari con picchetto, ottime per angoli verdi o vialetti. Ogni lampada è alta circa 39 centimetri e si accende automaticamente quando cala il buio.

La cosa più interessante però è il prezzo. Una confezione del set da quattro lampade viene venduta a 9,99 euro. Potremo posizionarle in fila lungo il percorso del giardino oppure creare piccoli punti luce tra le piante. Ma non è l’unica offerta di Lidl. Sempre a marchio Livarno Home è in offerta anche il faro LED solare con rilevatore di movimento.

Si tratta di un set con due teste luminose orientabili, tre modalità di utilizzo (solo sensore, luce fissa più sensore, spento) e una portata che può arrivare fino a otto metri. Il tutto al prezzo di 19,99 euro. È una soluzione ottimale per illuminare l’ingresso di casa, il portico o il garage senza ricorrere al passaggio di cavi o all’installazione di impianti complessi.

Infine il terzo modello: una lampada LED solare con rilevatore, di dimensioni più contenute (10,5 x 13 x 8 cm) ma ottima per gli spazi piccoli o per integrare la luce vicino a cancelli e porte. Accensione automatica al buio anche per questo modello di lampada che viene ancora una volta offerta al prezzo di 9,99 euro. Insomma, tre soluzioni perfette per trasformare un angolo buio in uno spazio accogliente. Il tutto a prezzi più che accessibili.