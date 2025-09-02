Allarme! Richiamato il simbolo della cucina italiana: presenza di frammenti di legno

Uno dei prodotti più rappresentativi della cucina italiana è stato richiamato a causa della possibile presenza di frammenti di legno.

Il Ministero della Salute ha recentemente segnalato un richiamo precauzione operato da un’importante catena di supermercati. Il lotto richiamato riguarda un alimento simbolo della tradizione culinaria italiana. Il richiamo è dovuto a potenziali rischi per la sicurezza dei consumatori per la possibile presenza di frammenti di legno.

Parliamo di un formato molto apprezzato e diffuso. Viene venduto in confezioni da 500 g. Il richiamo, motivato come detto dalla possibile presenza di frammenti di legno all’interno del prodotto, costituisce un rischio fisico che può avere conseguenze molto pericolose per la salute di chi lo consuma. Il provvedimento riguarda singoli lotti. Individuati attraverso controlli qualitativi, sono già stati ritirati dagli scaffali in via precauzionale.

Le autorità sanitarie consigliano caldamente i consumatori in possesso delle confezioni interessate dal richiamo di non consumarle e restituirle presso il punto vendita dove gli acquisti verranno rimborsati. La prontezza della segnalazione conferma gli sforzi e l’impegno delle istituzioni e degli operatori della GDO nella tutela della sicurezza alimentare.

Richiamato a scopo precauzionale dai supermercati Coop e dal loro fornitore un lotto di pasta di semola di Gragnano IGP a marchio Fior Fiore. La ragione del richiamo è la possibile presenza di frammenti di legno. Il prodotto richiamato segnalato dal Ministero della Salute viene venduto in confezioni da 500 grammi, nel formato ‘Calamari’.

Il numero di lotto della lotto di pasta di semola di Gragnano IGP a marchio Fior Fiore richiamata è L251482 7. L’avviso pubblicato da Coop non riporta il termine minimo di conservazione (TMC) del prodotto in questione. A produrre la pasta richiamata è stata l’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa. La catena rende noto che il provvedimento interessa solamente i punti vendita Coop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria e Coop Centro Italia.

A febbraio 2025 Coop e il Ministero della Salute avevano già segnalato il richiamo di altri due lotti di pasta di Gragnano IGP Fior Fiore, sempre nel formato ‘Calamari’. Anche allora il motivo del richiamo era sempre per la possibile presenza di frammenti di legno nel prodotto. Coop raccomanda in via cautelativa di non consumare la pasta con il numero di lotto sopra indicato.

I consumatori che dovessero eventualmente essere in possesso di confezioni del lotto di pasta richiamato potranno restituire il prodotto acquistato presso il punto di vendita d’acquisto, dove avranno modo di ottenere il rimborso. Per ricevere ulteriori informazioni c’è la possibilità di contattare il numero verde 800 805580.