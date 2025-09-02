Stop ai rubinetti, cittadini senza acqua per oltre mezza giornata: data e orari

Un’ampia zona cittadina presto dovrà fare a meno dell’acqua per oltre mezza giornata. È prevista infatti una significativa interruzione della fornitura idrica che riguarderà un numero consistente di residenti e attività commerciali. L’ente gestore ha annunciato infatti un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica.

Le migliorie alla qualità del servizio sono legate infatti a questo intervento che servirà a migliorare l’efficienza in modo da ridurre il rischio di guasti improvvisi alla rete idrica. Di conseguenza l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per un periodo prolungato, per ben 16 ore, così da permettere alle squadre tecniche di operare in condizioni di sicurezza e finire i lavori nei tempi stabiliti.

Verrà attivato un servizio sostitutivo con autobotti posizionate in punti strategici e facilmente accessibili messe a disposizione della popolazione per minimizzare gli inevitabili disagi. Sarà attivo anche un numero verde per ricevere aggiornamenti e eventuali richieste di rifornimenti straordinarie. Il consiglio ai cittadini è quello di organizzarsi per tempo con scorte adeguate per soddisfare le esigenze domestiche di base, dalla preparazione dei pasti all’igiene personale e alla cura della casa.

Stop ai rubinetti dell’acqua per oltre mezza giornata: data e orari della sospensione

Mercoledì 3 settembre mancherà l’acqua oltre mezzo giornata – per un totale di sedici ore – in alcune zone del municipio XI di Roma. Lo stop ai rubinetti dell’acqua è previsto dalle 8 alle 24. L’interruzione dell’erogazione idrica è legata ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria che si prefiggono di migliorare l’efficienza del servizio.

In alcune zone, in particolare, potranno verificarsi cali di pressione e assenza di acqua. Le zone interessate sono quelle di via della Muratella, nel tratto da via Cristoforo Sabbadino fino a via di Castel Malnome, e di Piana del Sole. Inoltre potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle sopra citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato 2 ha fatto sapere che è stato predisposto un servizio di rifornimento con autobotti nei seguenti punti: in via Pescina Gagliarda e in via Paderna angolo via Valmacca. Per i casi di effettiva necessità, sarà inoltre possibile richiedere un servizio di rifornimento con autobotti contattando il numero verde 800 130 335.

Infine Acea Ato 2 ha sottolineato: «Si invitano gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e si raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335».