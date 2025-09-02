Infortunio Zhegrova, subito un problema per Tudor: stop lunghissimo

Il calciomercato è ufficialmente terminato e la Juve lo ha terminato con due importanti colpi. Se è saltato in extremis Kolo Muani i tifosi bianconeri possono esultare per gli arrivi di Lois Openda del Lipsia ed Edon Zhegrova, talentuoso esterno ex Lille. In concomitanza la società ha comunicato l’addio di Nico Gonzalez, ceduto ufficialmente all’Atletico Madrid. Un doppio colpo importante che può cambiare gli obiettivi della società bianconera.

La Juve ora ha una rosa molto competitiva e può lottare per lo scudetto, una squadra pronta in ogni reparto, e forse con qualche mancanza tra le riserve nel reparto difensivo ed un tecnico con non grande esperienza quando bisogna lottare per il titolo. Ma nelle ultime ore sono arrivate molte alcune informazioni e curiosità riguardo i neo acquisti bianconeri, e tra questi c’è appunto anche Edon Zhegrova.

Parliamo di un profilo di grande talento, abile nel dribbling e sicuramente in grado di fare la differenza in serie A ma ha incuriosito anche il prezzo visto che Zhegrova è approdato in bianconero per circa 20 milioni di euro, una cifra abbastanza bassa visto le quotazioni del mercato attuale e in molti si sono chiesti il reale motivo di questo affare.

Colpo di scena Zhegrova, spunta la verità sul trasferimento della Juve

Una delle brutte notizie riguardo Zhegrova è legato alle sue condizioni fisiche e il campione kosovaro è fermo addirittura da Gennaio dove ha disputato il suo ultimo match con la maglia del club francese del Lille. Un problema non da poco e che purtroppo spesso continua nel tempo, ovvero la pubalgia. Il giocatore è stato fermo mesi ed oltre a questo problema ha avuto non poche noie muscolari.

Inizialmente da gennaio doveva tornare in campo ad Aprile ma invece il giocatore è rimasto fermo per mesi e alla fine il Lille lo ha ceduto a fine mercato a cifre abbastanza contenute. Va ricordato poi che Zhegrova è stato anche operato in questo periodo ed ora sta teoricamente meglio visto che ha anche superato le visite mediche. Vedremo se la sua avventura comincerà con il piede giusto ma bisogna sottolineare questi problemi fisici.

Ufficialmente la sua ultima presenza è stata addirittura risalente al 14 Dicembre 2024, la sfida tra Marsiglia e Lione e quindi c’è da valutare le sue condizioni e c’è curiosità per capire quando tornerà il giocatore in campo e quando sarà a totale disposizione Igor Tudor.