Vlahovic resta alla Juve, ma per poco: accordo a zero col nuovo club

Alla fine Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus nonostante le tantissime voci che hanno circondato club e calciatore lungo tutta la finestra estiva di calciomercato che si è appena conclusa.

Il contratto del centravanti serbo è in scadenza a giugno 2026 e questa dovrebbe essere comunque la sua ultima annata con indosso la numero 9 bianconera. Nonostante la situazione delicata l’attaccante di Tudor ha saputo comunque ritagliarsi il proprio spazio al meglio nelle prime due uscite di campionato.

Prima la rete che ha chiuso il match nel finale contro il Parma e poi il colpo di testa decisivo nell’ostica trasferta in casa del Genoa che ha rilanciato definitivamente le sue quotazioni. Lo stesso Vlahovic a ‘Dazn’ dopo la partita è stato molto chiaro: “Ho pensato solo a come entrare, a fare bene e a fare gol, per andare a questa pausa per le Nazionali con una vittoria. Una grande vittoria su un campo difficile, contro una squadra sempre tosta da affrontare, però noi siamo stati bravi, voglio fare i complimenti ai miei compagni e al mister”.

Vlahovic ha quindi parlato delle sue sensazioni e del prossimo futuro: “È normale che si parli, da parte mia è pensare al campo, allenarmi al massimo e quando ci sono queste situazioni provare a risolvere le partite. Sono molto contento che ho potuto aiutare la mia squadra oggi e spero di continuare così anche nel futuro“.

L’ambizione ora è quella di alzare un altro trofeo con la maglia della Juventus e fare bene in questa annata, mentre per il futuro si vedrà solamente col tempo.

Calciomercato Juventus, Vlahovic resta a tempo: gratis al Milan

Prima della conferma alla Juve per Vlahovic si era parlato tanto anche di Milan, con i rossoneri che erano a caccia di una prima punta.

Le cose sono però andate diversamente col serbo rimasto a Torino anche per questo ultimo anno di contratto. Del domani non c’è certezza e a tal proposito i colleghi di ‘Calciomercato.it’ hanno chiesto ai propri utenti su X in un sondaggio “quale Big di Serie A dovrebbe fare di tutti per assicurarselo a parametro zero?”.

La risposta è stata piuttosto chiara. Il 43% dei votanti ha optato per il Milan con largo distacco su Roma e Inter che inseguono rispettivamente a quota 24,6% e 22,5%. Chiude il quadro con pochissime preferenze il Napoli che infatti con Hojlund è andato in altre direzioni.