Vacanze di Natale, quest’anno per gli studenti saranno più lunghe: genitori nel panico

Ultimi scampoli di vacanza per gli studenti. La prima campanella sta per suonare. I primi a tornare in classe saranno gli alunni della Provincia Autonoma di Bolzano, pronti a cominciare le lezioni l’8 settembre. Il 10 settembre toccherà invece a Piemonte, Veneto, Trentino e Valle d’Aosta, mentre il 12 sarà il turno della Lombardia. In gran parte delle altre regioni le lezioni inizieranno il 15 settembre.

L’Italia è uno dei Paesi dove la chiusura estiva delle scuole – tre mesi – dura di più. La legge del contrappasso di un fermo scuola estivo così lungo è un calendario scolastico che a parte alcuni ponti prevede soltanto due vere interruzioni durante l’anno: a Natale e, in misura decisamente minore, a Pasqua. Fortunatamente l’anno scolastico 2025/2026 parte con una novità che farà la gioia di studenti e famiglie.

Quest’anno infatti le vacanze di Natale saranno più lunghe del solito. Questo grazie all’autonomia scolastica che ha permesso a molti istituti scolastici di anticipare la chiusura trasformando così la pausa natalizia in un autentico “ponte” da record. Una buona notizia insomma per gli studenti.

Vacanze di Natale, stop più lungo quest’anno per gli studenti

Stando al calendario ministeriale le vacanze natalizie quest’anno cominciano ufficialmente dal 23 dicembre 2025. La data però cade di martedì. Così molte scuole per evitare che alunni e professori rientrino in classe per un solo giorno hanno deciso di fermarsi già a partire da sabato 20 dicembre. Questo vuol dire che alunni e insegnanti potranno stare a casa da scuola per due settimane.

Numerose scuole dunque potranno godere di oltre due settimane di vacanze per Natale, da sabato 20 dicembre a martedì 6 gennaio 20256. Il ritorno in aula è previsto per mercoledì 7 gennaio. In alcune regioni, come in Emilia-Romagna, Toscana e Provincia di Bolzano, il calendario ufficiale fisserebbe al 24 dicembre l’inizio delle vacanze natalizie.

Anche in queste zone, tuttavia, molte scuole hanno deciso di anticipare lo stop natalizio al 20 dicembre. I dirigenti possono sfruttare l’autonomia scolastica modulando i giorni di sospensione, sempre all’interno del vincolo delle 200 giornate di lezione. Il calendario 2025/2026 prevede anche altre sospensioni oltre alle lunghe vacanze natalizie.

In varie regioni le scuole si fermeranno anche a Carnevale e in occasione di alcuni ponti primaverili. La vera pausa “da record” rimane però quella per il Natale, con una chiusura che in molti istituti scolastici sarà superiore ai 15 giorni. Per i ponti infatti andrà decisamente meno bene, visto che quest’anno saranno ridotti al lumicino. Niente da fare ad esempio per Ognissanti (il 1° novembre cade di sabato) e per la festa della Liberazione (il 25 aprile cade sempre di sabato).