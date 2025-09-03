Sei solito lasciare il bucato in lavatrice tutta la notte? Smetti subito, nemmeno immagini cosa rischi

Bucato in lavatrice tutta la notte? Prima di farlo ancora è importante sapere questo: nessuno immagina i rischi che si corrono ogni volta.

donna spaventata con mani sul volto e lavatrice piena di vestiti

Capita a tutti, dopo una giornata frenetica, di avviare la lavatrice la sera e dimenticare oppure di lasciare volontariamente i panni al suo interno fino al mattino seguente. Un’abitudine apparentemente innocua, ma che in realtà può avere conseguenze fastidiose e a lungo andare dannose, sia per i capi che per la salute stessa. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, questo gesto semplicissimo, può celare dei pericoli non di poco conto.

letto sfatto di notte e mano che preleva panni dalla lavatrice
L’interno della lavatrice, soprattutto se chiusa e umida, è il luogo ideale per lo sviluppo di batteri, muffe e funghi. Lasciare i panni bagnati per ore crea un ambiente perfetto per la proliferazione di questi microrganismi. Il risultato? I capi, anche se appena lavati, potrebbero puzzare di umido o presentare macchie invisibili che, con il tempo, ne compromettono la qualità.

Ecco perché non si dovrebbe mai lasciare il bucato tutta la notte in lavatrice

Una delle conseguenze più immediate di lasciare il bucato bagnato tutta la notte in lavatrice è l’odore. Il classico “odore di lavatrice” che a volte sentiamo sui vestiti non è altro che la combinazione di umidità stagnante e batteri. Spesso non basta rilavare: l’odore tende a rimanere impregnato nei tessuti, costringendo a lavaggi aggiuntivi o all’uso di prodotti chimici più aggressivi.

donna che prende bucato dalla lavatrice
Ma non è tutto, perché le conseguenze non sono solo sugli abiti, ma anche la lavatrice stessa può soffrire. L’umidità costante, infatti, favorisce la formazione di calcare e residui nei filtri e nel cestello, compromettendo l’efficienza del lavaggio e riducendo la durata dell’elettrodomestico. Inoltre, potrebbe insorgere muffa anche nella guarnizione, rendendo necessaria una pulizia profonda o persino una sostituzione. Inoltre, indossare abiti contaminati da batteri o muffa può provocare irritazioni cutanee, soprattutto nei soggetti più sensibili o nei bambini.

Ecco che quindi, per evitare che questo accada o si stende subito il bucato, oppure il consiglio più semplice è programmare il lavaggio in modo intelligente. Se sappiamo che non riusciremo a stendere subito il bucato, basterà impostare un ciclo ritardato per far partire la lavatrice successivamente. Insomma, perché correre rischi inutili, quando basta davvero poco per risolvere il problema? Meglio evitare di lasciare il bucato bagnato il lavatrice e stenderlo quanto prima, solo così si eviteranno rischi e anche tutte quelle odiose pieghe da mandare via.

