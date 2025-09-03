È tra i cellulari più venduti, oggi se ne conservi uno possiedi una piccola fortuna: controlla subito

Ultimamente si assiste a un vero e proprio revival di telefonini del passato che oggi stanno sorprendentemente vivendo una seconda giovinezza. Al punto che perfino tra i giovani “nativi digitali” della Gen Z non mancano gli appassionati dei cosiddetti “dumbphone”: i telefonini old style senza connessione a internet che permettono giusto di inviare SMS e di telefonare.

Soprattutto in Nord America diversi clienti scelgono di rimpiazzare il loro smartphone con questi telefoni a bassa tecnologia. Esistono anche società – come Techless, fondata da Chris Kaspar – che producono quelli che in gergo vengono detti “boring phone” ovvero “telefoni noiosi”. Si tratta di dispositivi simili esteticamente a un iPhone ma senza icone e soprattutto senza alcun social media. In pratica è la nicchia di mercato dei consumatori desiderosi di fare detox dallo smartphone.

Qui però parliamo d’altro: di cellulari usati, un tempo in voga ma oggi decisamente rétro. Tuttavia possedere uno di questi dispositivi potrebbe trasformarsi in una vera e propria opportunità di guadagno. A nostra insaputa, in qualche angolo di casa potremmo aver conservato un piccolo tesoro tecnologico. Converrà allora dare un’occhiata in giro perché questi dispositivi ormai passati di moda sono diventati oggetti ambiti e ricercati.

Chi possiede questo cellulare potrebbe ritrovarsi con una piccola fortuna

Qualcuno lo conserva ancora nel cassetto – per nostalgia, quasi come reliquia di un tempo andato – mentre altri ancora lo utilizzano come telefonino d’emergenza. Parliamo del Nokia 3310, lanciato nell’ormai lontano 2000 e diventato nel tempo simbolo e testimonianza di un’epoca in cui la tecnologia non faceva sempre e comunque rima con obsolescenza programmata.

Ma non si tratta solo di nostalgia. Oggi il Nokia 3310 sta vivendo una sorta di seconda vita. Tra i collezionisti di tecnologia vintage questo cellulare è diventato un vero e proprio oggetto di culto. Entrato nella storia per la sua batteria infinita e la robustezza da leggenda, il Nokia 3310 oggi si presenta come vessillo di un’epoca in cui la tecnologia appariva più semplice, familiare e robusta. Quest’aura di nostalgia per il tech dal volto umano lo ha trasformato in un autentico oggetto da collezione.

La domanda a questo punto è: quanto vale davvero oggi il nostro vecchio Nokia 3310? Come sempre in questi casi, la risposta dipende da diversi fattori. Se si tratta di un modello funzionante e ancora in buone condizioni potrebbe valere tra i 30 e i 100 euro. La valutazione cresce significativamente in presenza di scatola, caricatore e accessori originali.

Le edizioni limitate, le versioni rare o colorate possono toccare anche cifre molto più elevate. Nei momenti di interesse per il vintage sono stati segnalati Nokia 3310 venduti anche a 150-200 euro su piattaforme online dell’usato come eBay e Amazon Marketplace.