Cambia tutto per Pogacar, è ufficiale: risoluzione del contratto

di

Colpo di scena che può cambiare anche la carriera di Tadej Pogacar. La decisione improvvisa può cambiare il mondo del ciclismo.

Pogacar

Quando parliamo di Tadej Pogacar trattiamo di una delle vere e proprie leggende del ciclismo, un campione che sta appassionando nuovamente le persone, unendole nuovamente a questo sport. Per molti Pogacar è l’erede di Eddy Merckx ed è un campione capace di lottare in ogni sfida, sia nelle corse di un giorno che nei grandi giri.

Pogacar
Cambia tutto per Pogacar, è ufficiale: risoluzione del contratto

Abbiamo ammirato Pogacar al Tour de France dove ha dominato ed è finito per gestire la corsa. Una grande mano è arrivata anche dal suo team e negli anni l’UAE Emirates ha regalato al campione sloveno una formazione di altissimo calibro; in fondo per i grandi campioni serve anche un grande team e per questo la squadra ha sempre accontentato le richieste di Pogacar. Che ora però deve fare i conti con una batosta, ora è ufficiale.

Era nell’aria ormai da tempo, ma ora – anche con un pò di anticipo – è arrivato il comunicato ufficiale, l’UAE Emirates ha comunicato durante la Vuelta di Spagna l’addio con il giovane ciclista spagnolo Juan Ayuso, talento di 22 anni e considerato tra i migliori ciclisti del circuito. Il campione iberico ha chiuso nel peggiore dei modi la sua avventura con il Team e le parti sono letteralmente ai ferri corti.

Pogacar stavolta non c’entra, comunicato ufficiale e addio definitivo

Per settimane si è parlato di questa possibilità e alla fine le parti si sono divise. Ayuso voleva un ruolo da stella all’UAE ma con Pogacar e in secondo luogo con Hugo Almeida questo non è stato possibile e il ciclista è arrivato cosi alla decisione di rompere; le parti dovevano chiudere il loro rapporto dopo la Vuelta, anticipando la chiusura del contratto che scadeva invece nel 2028 ma alla fine si è chiuso in anticipo e nel peggiore dei modi.

Pogacar intervista
Pogacar stavolta non c'entra, comunicato ufficiale e addio definitivo

Nelle ultime ore Ayuso ha rilasciato pesanti e piuttosto dure dichiarazioni svelando: “Mi sarebbe piaciuto concludere bene la mia avventura con la squadra ma non è possibile quando hai a che fare con una dittatura”, parole nette e piuttosto dure da parte del campione sloveno. Inoltre parlando ai giornalisti l’atleta ha proseguito in maniera piuttosto dura:

“Voglio dire che non sono d’accordo con la dichiarazione rilasciata dalla squadra. Ieri è uscito un comunicato alle sette di sera e mi hanno avvisato solo 30 minuti prima mentre i giornalisti già sapevano tutto” e ora quindi le parti hanno chiuso e Ayuso inizierà una nuova avventura il prossimo anno. Diverse squadre sono sulle sue tracce.

