Tutto finito con l’Inter, comunicato ufficiale: è fuori dal progetto

Chivu ha deciso, la sua avventura in nerazzurro è ai titoli di coda. L'Inter sta lavorando per buttarlo fuori il prima possibile.

La stagione dell’Inter di Cristian Chivu è iniziata davvero in malo modo. In primo luogo un mercato assolutamente non all’altezza delle aspettative dei tifosi con tutti i nomi di big proposti che sono però saltati improvvisamente. E’ arrivato qualche giovane ma non abbastanza per una squadra per cui tutti attendevano una vera e propria rivoluzione. Ma anche sul campo le cose non convincono pienamente.

Dopo la bella vittoria all’esordio sul Torino la formazione nerazzurra ha ceduto, cadendo in casa contro l’Udinese, una sconfitta davvero inaspettata. E ora sull’allenatore nerazzurro sono piombate le prime critiche; intanto nelle ultime ore l’Inter ha diramato – mediante un comunicato ufficiale – quali saranno i giocatori che prenderanno parte alla fase a Gironi di Champions League, una serie di impegni che vedrà i nerazzurri chiamati a grandi sfide.

Chivu ha comunicato l’elenco con la lista dell’Inter per la Champions League, ci saranno tutti praticamente i nuovi giocatori arrivati nell’ultima sessione ma ci sarà anche un illustre assente, era prevedibile e non ci sarà invece il difensore argentino Tomas Palacios, ormai fuori dai piani sia del tecnico che della società. Il giocatore alla fine è rimasto ma la sua permanenza è tutt’altro che certa e non si escludono colpi di scena nei prossimi giorni, addirittura anche a titolo definitivo.

Addio Inter, il gesto è stato chiaro: è ormai in uscita

Era nell’aria ma ora è confermato. Palacios è fuori dai piani dell’Inter ed il club ha deciso di cederlo, proverà a farlo nonostante la chiusura del mercato; il club nerazzurro ha provato in questi mesi ma lui ha rifiutato il Santos mentre non si è trovato l’accordo con il Basilea, club molto interessato al giocatore. Sia in Brasile che in Svizzera il mercato è ancora aperto e quindi occhio ai colpi di scena, i nerazzurri potrebbero cederlo in prestito o anche a titolo definitivo e non è certo l’inserimento di una possibile recompra.

La società nerazzurra ha investito circa 7 milioni di euro lo scorso anno per acquistare il giocatore, che, tra le altre cose, ha stretto una grandissima amicizia con il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Per Palacios le porte dell’Inter sono chiuse e in società non sono neanche molto convinti di mandarlo nell’Inter Under 23, campionato di serie C dove il giocatore potrebbe cosi svalutarsi.