Roma, strade chiuse in centro sabato 6 e domenica 7 settembre: gli orari del divieto

È in arrivo un nuovo fine settimana di limitazioni alla circolazione a Roma. Nel cuore della Capitale, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre, si attiverà un piano a largo raggio di viabilità e sicurezza che porterà a diverse chiusure temporanee delle strade. Le misure verranno predisposte per assicurare il regolare svolgimento di un evento di grande richiamo.

Sono previste conseguenze importanti per il traffico e la mobilità urbana del centro. Le limitazioni previste per il prossimo weekend non riguarderanno solo il transito veicolare. Verrà limitata anche la possibilità di sostare in zone considerate sensibili. In previsione del grande afflusso di persone, infatti, sono stati previsti divieti di fermata e di parcheggio.

Occorrerà dunque pianificare per tempo eventuali spostamenti. Chi si muove in città farà bene a valutare anche percorsi alternativi. Dalle autorità capitoline giunge la raccomandazione alla massima collaborazione e l’invito a informarsi in anticipo sugli orari in cui scatteranno i divieti in questo fine settimana particolare per la Capitale.

Quando chiuderanno le strade a Roma nel fine settimana del 6-7 settembre

Sarà un weekend molto particolare per Roma. Domenica 7 settembre in piazza San Pietro si terrà infatti la cerimonia giubilare di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, i due santi giovani che verranno consegnati alle nuove generazioni da papa Leone XIV come modelli di santità a cui raccomandarsi e ispirarsi.

Nel fine settimana in diverse vie in zona Vaticano non si potrà circolare per l’evento della canonizzazione. Le chiusure cominceranno già sabato 6 settembre. A partire delle ore 6:00 di sabato sarà vietata infatti la circolazione lungo via della Conciliazione e nelle strade limitrofe. Non si potrà circolare nemmeno a Borgo Santo Spirito.

Saranno chiuse anche via Paolo VI; piazza del Sant’Uffizio; via di Porta Angelica; via Scossacavalli; via dell’Ospedale; via Cavalieri di Santo Sepolcro; Borgo Sant’Angelo; via dei Corridori; via Rusticucci; via dell’Erba; vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione); vicolo dell’Inferriata e largo di Porta Cavalleggeri in direzione piazza del Sant’Uffizio.

Saranno attivati anche divieti di fermata oltre al divieto di transito attorno a San Pietro. Per questo motivo non si potrà parcheggiare in piazza Pio XII; largo degli Alicorni; largo del Colonnato; via Rusticucci; Borgo Santo Spirito; largo Ildebrando Gregori; via Padre Pancrazio Pfeiffer; via Scossacavalli; via Dell’Ospedale; via dei Cavalieri del Santo Sepolcro; via di Porta Angelica, Borgo Angelico; via delle Grazie, Borgo Vittorio, Borgo Pio,piazza della Città Leonina; via dei Corridori, via dell’Erba; vicolo del Campanile, Borgo Sant’Angelo, via Paolo VI; piazza del Santo Uffizio; via del Mascherino e piazza Adriana.