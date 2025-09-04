Il Paradiso delle Signore anticipazioni: svolta clamorosa per Marcello

Sta per maturare una svolta decisiva nella vita di Marcello Barbieri. Il giovane imprenditore è pronto a fare una scelta importante.

Sta per terminare l’attesa degli appassionati de Il Paradiso delle Signore. A partire da lunedì 8 settembre il grande magazzino milanese riaprirà le porte per la decima stagione della soap più amata dal pubblico di Rai 1. Anche nel nuovo capitolo del period drama ambientato negli anni del boom economico non mancheranno sorprese, personaggi di ritorno e new entry.

Intrecci vecchi e nuovi promettono di tenere col fiato sospeso i fan del Paradiso, Le novità non mancheranno. Prima di tutto l’ingresso nel cast di Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere del negozio di moda interpretato da Simone Montedoro (l’ex capitano Giulio Tommasi di un’altra amatissima fiction Rai come Don Matteo). Ma si attendono scintille anche dalle due nuove leve della GMM.

Ci riferiamo ai fratelli Marchesi: Ettore e Greta (interpretati da Elia Marangon e Valentina Ghelfi), due promesse della moda che porteranno ambizioni e scompiglio nelle trame della soap. Grandi novità in vista anche per uno dei personaggi storici del Paradiso delle Signore: Marcello Barbieri, per il quale si prospetta una svolta esistenziale di grande importanza.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: svolta in arrivo per Marcello Barbieri

Le anticipazioni rivelano che nella stagione numero dieci del Paradiso delle Signore Marcello e Adelaide torneranno a Villa Guarnieri dopo una lunga vacanza estiva. Barbieri sarà al settimo cielo anche per via di un prestigioso riconoscimento che riceverà nel corso di una cerimonia al Circolo. E quando Adelaide spenderà parole bellissime per lui durante la premiazione, Umberto entrerà in crisi.

Ma il giovane imprenditore avrà soprattutto in mente una cosa. Marcello sarà finalmente pronto a fare il grande passo con la contessa. Barbieri punterà a lasciarsi definitivamente alle spalle il passato per mettere la testa a posto. Intenzionato a chiedere la mano di Adelaide, prima di fare la proposta di matrimonio si confiderà con il fratello Matteo che nel frattempo si fidanzerà con la diva dei musicarelli Marina Valli.

Umberto prenderà una decisione su Odile che a sua volta gli proporrà di far collaborare con Il Paradiso proprio la rivale Marina Valli. L’attrice accetterà invece la proposta da parte di Marcello di sfilare per Il Paradiso e rifiuterà quella di Odile, che correrà da Matteo per avere un chiarimento durante il quale i due sembreranno riavvicinarsi.

Durante la sfilata, che si rivelerà un vero successo per Botteri, Marina Valli si renderà protagonista di un gesto che lascerà Odile senza parole. Intanto Umberto farà un ultimo disperato tentativo per cercare di riconquistare Adelaide.