Stefano De Martino, che batosta: sui social spunta un messaggio al vetriolo

La stagione televisiva non si è aperta come sperava il conduttore di Affari Tuoi. E sui social è spuntato un messaggio che sa di frecciatina.

«Se dal 28% scendono al 25%, allora il risultato sarà arrivato», aveva dichiarato Gerry Scotti senza nascondere l’obiettivo dichiarato de La Ruota della Fortuna: strappare qualche punto percentuale al grande mattatore dell’access prime time quotidiano, Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi. C’era grande attesa per il primo round della sfida a colpi di share tra i due programmi.

Ebbene, la prima attesissima sfida stagionale tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna ha dato nettamente ragione al quiz di Canale 5, tornato in onda da qualche settimana con la conduzione di Gerry Scotti. Sovvertiti dunque i pronostici della vigilia. Il 2 settembre La Ruota della Fortuna ha vinto la gara degli ascolti con il 24,17% di share mentre il gioco dei pacchi è rimasto fermo al 22,6%.

Insomma, débâcle per Affari Tuoi mentre La Ruota della Fortuna (4.222.000 spettatori) è andata al di là delle più rosee aspettative. Fin da ora il braccio di ferro tra i due programmi e i due popolari conduttori si annuncia molto avvincente. Sui social è spuntato anche un messaggio che ha l’aria di essere una puntuta e inattesa frecciatina alla Rai, la diretta concorrente di Mediaset.

La frecciatina sui social dopo la batosta negli ascolti per Affari Tuoi

Dopo l’inaspettata vittoria nel primo confronto diretto con Affari Tuoi, Gerry Scotti non è rimasto in silenzio. A ridosso della pubblicazione dei dati Auditel che certificavano la clamorosa rottura dello strapotere del game show di Rai 1, il popolare conduttore Mediaset ha pubblicato sui social un post che in molti hanno interpretato come una velata frecciatina ai diretti competitor.

«Ehhhh già… » ha scritto il conduttore di Affari Tuoi a corredo di uno scatto che riprendeva il riflesso della sua ombra sull’asfalto. Il sottofondo del noto brano musicale di Vasco Rossi faceva da colonna sonora alla foto con le parole «Io sono ancora qua… ». Anche in mancanza di riferimenti diretti a cifre e dati Auditel, il tempismo della pubblicazione sui social lascia pochi dubbi.

È forte insomma l’entusiasmo per un risultato insperato che conferma la popolarità e l’affetto del pubblico televisivo per Gerry Scotti. Da parte di Stefano De Martino non è giunta alcuna controreplica. Del resto la lunga stagione televisiva è appena agli inizi e ci sarà tutto il tempo per aggiustare la rotta e prendersi la rivincita nella gara degli ascolti.

Nella prima puntata Affari Tuoi ha perso oltre 10 punti di share rispetto alla media della scorsa stagione. Ma anche La Ruota della Fortuna ha perso circa 5 punti rispetto all’ultima settimana. Insomma, la stagione è ancora lunga e l’esito finale è tutto fuorché scontato.