Addio a Marquez, la MotoGP ha un nuovo padrone: pazzesco!

Un dominio imbarazzante. Oltre qualunque previsione ottimistica del Team Ducati e magari grigia di quello che sarebbe dovuto essere il suo rivale più accreditato nella lotta al titolo Mondiale, quel Pecco Bagnaia che pure avrebbe dovuto far valere e far pesare il fatto di conoscere la Desmosedici ufficiale meglio di chiunque altro.

Quando si è Campioni con la ‘C’ maiuscola però, non esistono gerarchie predefinite. Non esistono ‘seconde guide’. Figuriamoci per un cannibale dell’asfalto come lui. I rapporti di forza si costruiscono direttamente con i tempi in pista, con le innumerevoli pole position, con le vittorie nella Sprint Race e con l’incetta di corse domenicali che Marc Marquez ha messo in cascina finora.

Sono ben 175 i punti di vantaggio sul secondo in classifica in una corsa al titolo che di fatto è durata lo spazio di 5-6 Gran Premi. Troppo superiore agli altri il nativo di Cervera, che ogni weekend si erge a protagonista di trionfi che arrivano tanto in solitaria, guidando la gara sin dalla prima curva, quanto in rimonta, magari dopo aver ingaggiato un duello mozzafiato con Bezzecchi, o Di Giannantonio, o Pedro Acosta. Raramente col fratello Alex (che pure precede Pecco Bagnaia, compagno di squadra di Marc, in classifica) e quasi mai col centauro piemontese, staccatissimo il più delle volte dal campione spagnolo.

Insomma, archiviato ormai virtualmente il campionato 2025, è già tempo di pensare al futuro: chi sarà in grado di fermare il ciclone Marquez nei prossimi anni? La risposta arriva curiosamente da colui che si appresta a festeggiare il nono titolo iridato di una carriera già incredibile.

Marquez tira la volata a Pedro Acosta: parole al miele

Sebbene spesso protagonista di spettacolari cadute causate dalla voglia di rimontare e di recuperare preziose posizioni in pista, Pedro Acosta è una delle liete sorprese della stagione in MotoGP. Il centauro della KTM, ancora a secco di vittorie quest’anno – del resto, con Marquez in pista, è quasi impossibile salire sul gradino più alto del podio – può vantare una posizione di tutto rispetto in classifica generale.

Il 21enne di Mazarròn è quinto in graduatoria a quota 164 punti, distante solamente 64 punti dal podio generale, appannaggio del già citato Bagnaia, ormai fuori dai giochi per la conquista di un titolo mondiale che è già nelle tasche del compagno di box.

Sul valore del giovane pilota spagnolo si è sbilanciato senza troppi peli sulla lingua lo stesso ‘Cabroncito‘, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali della MotoGP.

“Non possiamo sapere cosa farebbe Acosta in sella ad una Ducati, ma io penso che se continua a gareggiare come sta facendo oggi, in un anno e mezzo massimo potrà scegliere il marchio che vorrà, perché ha un grande futuro davanti a lui. Ha dimostrato di avere un grande talento“, ha esordito Marc.

“In MotoGP oggi ci sono piloti come Martin, Bezzecchi, Acosta ed Aldeguer, che saranno il futuro della classe regina“, ha poi aggiunto il fuoriclasse catalano.