Stop Bremer, colpo di scena: il leader della Juve resta fuori

250 giorni. Tanto è durato il calvario del giocatore brasiliano dopo il terribile infortunio occorso nella maledetta serata di Champions League in quel di Lipsia, in una gara che poi, ironia della sorte, sarebbe passata alla storia come una delle migliori in assoluto della deludente Juve di Thiago Motta.

250 notti. Tanto ha dovuto attendere Gleison Bremer prima di ricominciare ad allenarsi con la prima squadra in gruppo e poi, gradualmente, riprendere il suo posto in campo. Prima con qualche spezzone di gara, poi a pieno regime, quando le cose hanno iniziato a farsi serie.

C’è un dato che la dice lunga sulla straordinaria importanza dell’ex Capitano del Torino nell’economia della difesa bianconera. Un rilievo statistico utilizzato anche da chi ha difeso fino all’ultimo il lavoro di Motta, spiegando come ci fosse ‘una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer‘. In effetti, fino alla rottura del legamento crociato dello scorso 2 ottobre, la retroguardia bianconera si era dimostrata pressoché impenetrabile. Come in effetti lo è ora, visto che nelle prime due gare dell’attuale campionato col sudamericano in campo, la squadra ora affidata ad Igor Tudor non ha ancora subìto gol.

Complessivamente, ed è qui che andiamo a snocciolare i dati, nelle ultime otto partite di Serie A con Bremer in campo la Juventus non ha mai incassato gol. Una statistica più che eloquente.

Bremer, addio Brasile: il difensore si allena a Torino

Il giocatore sembra già esser tornato sui livelli d’eccellenza da sempre sfoggiati in Italia sin dalle prime gare con la maglia granata. Logico quindi attendersi che il saggio Carlo Ancelotti – CT del Brasile – lo avrebbe convocato per le due gare di qualificazione ai Mondiali 2026 che la Seleçao dovrà affrontare contro Cile (nella notte tra il 4 e il 5 settembre) e la Bolivia, il giorno 10.

La tanto sospirata convocazione invece non è arrivata, ma ci sono delle valide motivazioni a supporto di questa decisione, che tra l’altro sembrerebbe concordata tra tecnico e calciatore.

Il percorso di recupero di Bremer richiede attenzione e gradualità. La scelta di Ancelotti appare dunque prudenziale: l’obiettivo (perseguito con coerenza) era è stato quello di evitare viaggi e gare di altissimo livello per permettere al classe ’97 di ritrovare la miglior condizione direttamente a Torino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

Detto fatto, lo stesso Bremer ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel che testimonia il lavoro di potenziamento e conservazione fatto dal calciatore alla Continassa durante una sosta che, per il leader della difesa bianconera, si sta rivelando davvero preziosa per terminare definitivamente il recupero dopo l’infortunio.