Alimenti non conformi! Allerta Ministero: eliminateli subito dalle vostre tavole

Il Ministero delle Salute invita a non consumare questi alimenti risultati non conformi. Ecco perché sono stati richiamati.

Ancora una segnalazione da parte del Ministero della Salute relativa a alimenti non conformi richiamati dagli operatori. L’avviso ministeriale riguarda alcuni cibi pronti. Le autorità sanitarie invitano i consumatori a eliminarli subito dalle proprie tavole. Il richiamo a titolo precauzionale è dovuto alla presenza di un ingrediente ritenuto non conforme.

La presenza di questo ingrediente compromette la sicurezza d’uso dei prodotti. All’origine della decisione ci sono analisi che hanno portato a rilevare anomalie potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori e dunque alla sospensione della messa in vendita. Il provvedimento ha scopo cautelativo, ma l’invito del Ministero appare chiaro: non procedere al consumo degli alimenti non conformi.

Chi avesse già acquistato questi prodotti è invitato a restituirli quanto prima al punto vendita in modo da ottenere un rimborso oppure una sostituzione. La misura rientra in più ampio contesto di attenzione crescente alla trasparenza e alla qualità del settore alimentare, con controlli sempre più stringenti, In quest’ottica rimangono fondamentali i richiami ufficiali pubblicati dalle competenti autorità.

Allerta del Ministero: questi alimenti non conformi vanno eliminati dalle tavole

Sulla piattaforma online del Ministero della Salute dedicata ai richiami alimentari è apparsa la segnalazione di un richiamo precauzione da parte del produttore di alcuni lotti di melanzane alla parmigiana con i marchi Paolo Ballestin, Campesan, Mulina, Gambuti, Blumen e Bortolato. Richiamati anche lotti di pasticcio pesto e pomodorini a marchio Campesan e Blumen.

Il motivo di richiami è la presenza all’interno delle confezioni commercializzate di mozzarella non conforme nelle referenze coinvolte. I prodotti richiamati sono messi in vendita in vaschette da 250 grammi e 500 grammi, con date di scadenza 13/09/2025, 14/09/2025 e 15/09/2025. A produrre tutte le melanzane alla parmigiana e i pasticci pesto e pomodorini richiamati è l’azienda Laboratorio Alimentare Paolo Ballestin Srl.

Lo stabilimento di produzione degli alimenti richiamati è situato in via Strade Nuove 13B, a Cavaso del Tomba (Treviso). C’è la possibilità che questi provvedimenti siano collegati al richiamo, risalente ad alcuni giorni fa, di un lotto di mozzarella per pizza. Infatti si tratta di referenze destinate in particolar modo a pizzerie, gastronomie e laboratori alimentari, e prodotte da un’altra azienda in provincia di Treviso.

Le mozzarelle erano state ritirate a causa della presenza di inquinanti rinvenuti in una parte del latte impiegato nel processo produttivo. L’azienda raccomanda a titolo precauzionale di non consumare le melanzane alla parmigiana e i pasticci pesto e pomodorini con le date di scadenza indicate poc’anzi. I consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati potranno restituirli al punto vendita dove li hanno acquistati.