Le piastrelle del bagno fanno parte del passato: questa nuova tendenza è davvero superiore

Addio alle classiche piastrelle del bagno, la nuova tendenza è molto più pratica e funzionale: un vero tocco di design che trasformerà l'ambiente.

Per anni, le piastrelle sono state la scelta più ovvia e forse più noiosa, per i rivestimenti del bagno. Pratiche, certo. Resistenti, indubbiamente, facile da pulire e soprattutto riescono a ‘camuffare’ al meglio lo sporco. Tuttavia, le piastrelle hanno anche un lato negativo, ossia appaiono spesso fredde, prevedibili, e spesso incapaci di dare calore o carattere all’ambiente, rendendo il tutto molto asettico.

Nelle case, soprattutto quelle meno recenti, le piastrelle nel bagno sono una vera e propria istituzione e potendo scegliere fra tantissime tipologie differenti, si è sempre fatta la scelta più adatta alle proprie esigenze. Tuttavia, nell’aria c’è ormai profumo di cambiamento e una nuova tendenza sembra riscontrare già un enorme successo e che metterà per sempre da parte le piastrelle nel bagno.

Ecco la nuova tendenza che sostituirà perfettamente le piastrelle nel bagno

La nuova tendenza che promette di rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla stanza da bagno sono le doghe in legno. Sì, avete letto bene. Il legno, quel materiale caldo, accogliente, naturalmente elegante, sta conquistando anche uno degli spazi più “umidi” della casa. Grazie alle nuove tecnologie di trattamento del legno hanno reso questo materiale assolutamente adatto agli ambienti umidi, grazie a finiture impermeabilizzanti e materiali compositi studiati proprio per durare nel tempo.

L’effetto visivo delle doghe in legno è sorprendente. Il bagno si trasforma in una spa domestica, dove il design minimal incontra la naturalezza delle fibre legnose. Che si scelga una tonalità chiara per un mood scandinavo o un’essenza scura per un tocco più zen e sofisticato, il risultato è lo stesso: comfort, calore e uno stile contemporaneo che rompe definitivamente con la freddezza della piastrelle tradizionali, che spesso lasciano il tempo che trovano.

Inoltre, le doghe in legno offrono anche vantaggi pratici. Sono antiscivolo, calde al tatto, e capaci di assorbire parte dell’umidità dell’ambiente, contribuendo a creare un microclima più gradevole. Inoltre, molte soluzioni modulari permettono una posa semplice e veloce, anche su superfici esistenti, rendendo questa scelta ideale anche per chi vuole ristrutturare senza demolire. Insomma, se c’è voglia di dare un tocco nuovo al proprio bagno, non resta che provare subito questa nuova tendenza e in pochissimo tempo l’ambiente cambierà completamente aspetto. Una scelta innovativa, che unisce design, praticità e funzionalità in un solo colpo.