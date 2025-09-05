Grande dolore per Vasco Rossi, il lutto scuote gli italiani: “Addio”

Blasco non si ferma. I numeri della sua carriera parlano da soli: dagli esordi nell’ormai lontano 1977, Vasco Rossi ha pubblicato 34 album e composto 192 canzoni. Il rocker di Zocca ha venduto oltre 40 milioni di dischi ed è sulla cresta dell’onda dai primi anni Ottanta, primo artista italiano per numero di album venduti nel decennio tra il 2010 e il 2019.

Ma non è tempo di rimanere seduti sugli allori. Già si parla del tour 2026 di Vasco. La data zero sarà ospitata da Rimini. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad con un post apparso sui canali sociali della città Romagnola. Il 5 e il 6 giugno il tour partirà ufficialmente a Ferrara, con una doppia data.

Vasco Rossi aveva già scelto Rimini per la data zero del suo tour, omaggiando la Romagna messa in ginocchio in quei drammatici giorni da una serie di pesanti alluvioni. La vita è fatta anche – forse soprattutto – di questo: drammi e lutti non hanno mai smesso di accompagnare l’umanità. E proprio in questi momenti anche il popolare cantautore ha espresso il suo dolore per un lutto che ha toccato tutti gli italiani.

Il dolore di Vasco Rossi per il lotto che ha scosso tutti gli italiani

Giorgio Armani è morto a Milano il 4 settembre 2025. Si è spenta a 91 anni un’icona della moda italiana a livello internazionale: il fondatore dell’omonima maison capace di rivoluzionare lo stile globale attraverso un’idea della moda che ha fatto della sobrietà e dell’eleganza le sue parole chiave. Anche Vasco Rossi ha voluto ricordare la scomparsa di Giorgio Armani.

Il rocker lo ha fatto pubblicando un post sul suo account ufficiale di Instagram. «Addio Re Giorgio! Il migliore!! Ricordo un periodo in cui potevo finalmente permettermi di entrare in una sua boutique a Rodeo Drive… comprai un cappotto bellissimo, giustamente costoso. Con mia grande sorpresa, al rientro in Italia scoprii che l’addebito sulla carta era stato rimborsato», scrive Vasco Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

«Tanta attenzione, gentilezza e buone maniere mi colpirono… poi ho capito, conoscendo Giorgio, che era lui ad essere veramente eccezionale. W Giorgio Armani! Grazie di tutto!», ha concluso il cantautore. Anche altri cantanti italiani hanno voluto omaggiare lo stilista scomparso. Tra loro Laura Pausini che su Instagram ha scritto: «È stato un onore conoscere un Re. Ciò che mi hai insegnato e donato è un valore aggiunto inestimabile in questo disordine. Buon Viaggio caro Giorgio».

Gianni Morandi ha commentato così la scomparsa di Armani: «Se n’è andato un uomo che ha reso grande l’eleganza italiana. Ciao Giorgio». Anche Loredana Bertè ha ringraziato Giorgio Armani per aver portato «altissimo il nome della moda italiana in tutto il mondo» mentre Ornella Vanoni lo ha definito un «guerriero» ricordando quanto amasse le «cose belle».