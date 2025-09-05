Ultim’ora Sinner, cambia tutto per la finale Us Open: la decisione

Poche ore e si disputeranno le semifinali maschili degli Us Open 2025, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nel pomeriggio apriranno le danze Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, prima semifinale e poi nella notte sarà il turno del campione in carica Jannik Sinner, il numero uno al mondo ed è italiano. L’azzurro affronterà da grande favorito il tennista canadese Felix Auger Aliassime, rivelazione di questo torneo.

I due si sono affrontati circa un mese fa a Cincinnati dove terminò con un netto 6-2;6-0 e sulla carta anche ora Sinner parte nettamente favorito, anche i bookmakers danno il canadese quasi spacciato in una sfida comunque abbastanza interessante. Diversa invece la situazione nell’altra semifinale dove Alcaraz parte favorito ma dove comunque Djokovic ha vinto gli ultimi due precedenti tra i due.

Parliamoci chiaramente comunque, tutti i tifosi si aspettano a Flushing Meadows il remake delle finali che abbiamo visto a Parigi al Roland Garros e a Wimbledon e quindi la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e a dire il vero solo Novak Djokovic può evitare il tanto atteso nuovo scontro. C’è curiosità per questo evento che avrà sicuramente risonanza mondiale e che per l’occasione avrà anche un pubblico delle grandi occasioni. All’evento presenzierà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, una decisione molto importante.

Sorpresa per Jannik Sinner agli Us Open 2025, ci sarà anche lui

Come detto, se Jannik Sinner ci sarà molto probabilmente in finale o comunque è il grandissimo favorito per parteciparvi diversa è la situazione nella semifinale del pomeriggio, Carlos Alcaraz affronterà il serbo Novak Djokovic. Ma la notizia dell’ultim’ora è che dopo dieci anni Donald Trump sarà presente a New York ed assisterà alla finale del torneo, l’ultima volta non fu fortunata e nel 2015 subi’ numerose critiche e tanti fischi.

Ora ci si aspetta una situazione diversa e c’è curiosità visto la situazione geopolitica a livello mondiale. Trump è da sempre molto attento allo sport, è appassionato di golf ma anche di Football e di tennis e lo abbiamo visto premiare nell’ultimo Mondiale per club. E ora Trump potrebbe magari anche prendere parte alla premiazione per ciò che accadrà in quel di New York. I tifosi italiani sperano di vedere nuovamente Sinner premiato come vincitore del torneo.

L’azzurro si sta giocando – tra le altre cose – il primo posto nel ranking e per mantenerlo deve finire con un risultato migliore rispetto al suo grande rivale Carlos Alcaraz.