Vlahovic all’Inter, ci sono le cifre: tifosi della Juve furibondi

Il mercato è terminato da qualche giorno ma complice la sosta per le Nazionali proseguono i rumors sui top club e già si parla di cosa potrebbe accadere tra Gennaio e Giugno e quali top player potrebbero nuovamente cambiare squadra. Uno dei giocatori che ha fatto più parlare in questo mercato è senza dubbio l’attaccante serbo della Juve Dusan Vlahovic.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio che pesa sulle casse bianconere per ben 12 milioni di euro annui. Il serbo non sembra però aver nessuna intenzione di rinunciarvi e cosi alla fine il giocatore è rimasto, rifiutando i rumors che lo avvicinavano a Milan e Napoli e a qualche top team di Premier League. Il contratto di Vlahovic scadrà tra dodici mesi ma cominciano già i primi rumors sull’attaccante, Dusan potrebbe salutare a sorpresa.

Secondo alcune indiscrezioni bomba ci sarebbero già stati i primi contatti tra Vlahovic e l’Inter con il giocatore che avrebbe chiarito di non aver problemi a firmare con i grandi rivali della Juve, un grande club comunque per rilanciare la sua carriera. Vlahovic all’Inter sarebbe clamoroso e sicuramente una notizia che farebbe infuriare i tifosi bianconeri ma addirittura emergono già le prime voci su questo possibile accordo.

Mercato Inter, pronto l’affondo per Vlahovic: occhio all’accordo a sorpresa

Secondo quanto riportano i colleghi di Calciomercato.it l’Inter sarebbe pronta ad offrire un contratto quinquennale a Dusan Vlahovic da 8 milioni di euro annui, naturalmente prelevandolo il prossimo anno a parametro zero. Sarebbe un colpo sensazionale ed allo stesso tempo clamoroso per tutti i colori bianconeri e nerazzurri visto la storica rivalità tra Juve e Inter; due club rivali e ora i nerazzurri studiano il grande tradimento.

Marotta è spesso abituato ai colpi a parametro zero ed il giocatore intriga e non poco per vari motivi ma ovviamente l’arrivo di Vlahovic comporterebbe l’addio di un big e il candidato numero uno alla cessione è l’attaccante francese Marcus Thuram, un giocatore arrivato a zero a Milano e che quindi garantirebbe una lauta e interessante plusvalenza. Il piano dell’Inter è comprare Dusan e cedere Thuram, il cui cartellino è valutato circa 70 milioni di euro.

Il giocatore francese ha una clausola rescissoria di 85 milioni ma i nerazzurri accetterebbero anche una cifra lievemente minore, appunto come una cessione a circa 70 milioni.