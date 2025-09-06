Con l’arrivo dell’inverno ritorna il problema di come asciugare il bucato: evita questo, è pericoloso

L’arrivo dell’inverno porta con sé giornate corte, temperature rigide e… bucato che non si asciuga mai. Le finestre restano chiuse, l’umidità aumenta, e stendere i panni diventa una sfida quotidiana. Stendini in giro in ogni angolo di casa, alla ricerca del punto perfetto in cui poterli lasciare per permettere un’asciugatura più rapida. I più fortunati, quelli che hanno l’asciugatrice, sicuramente non hanno di questi problemi, ma per la maggior parte, ogni inverno è una sfida continua.

A rendere il tutto più complicati, si mette anche un’abitudine comune e in apparenza innocua, ma che in realtà può rappresentare un vero pericolo. Si tratta di un gesto che almeno tutti abbiamo fatto una volta in inverno e che serve per velocizzare l’asciugatura del bucato: sistemare gli indumenti sui termosifoni per farli asciugare prima.

Asciugare il bucato in inverno sui termosifoni: un gesto che non andrebbe mai più fatto

In molti, per ovviare al problema di un bucato che non asciuga mai, ricorrono a una “soluzione” apparentemente comoda ma pericolosa: asciugare i vestiti sul termosifone acceso. Tuttavia, si tratta davvero di una pessima idea e che può avere diverse conseguenze, anche piuttosto serie.

Ma perché è davvero così pericoloso asciugare il bucato in questo modo? Appoggiare il bucato direttamente sui termosifoni può sembrare efficace: il calore accelera l’asciugatura e in poche ore il problema sembra risolto. Ma la verità è che questa abitudine comporta rischi sia per la salute che per la casa. Primo tra tutti, aumenta drasticamente il livello di umidità negli ambienti. Questo può favorire la formazione di muffe, soprattutto vicino a pareti fredde o poco ventilate, e creare un clima poco salubre per chi soffre di allergie o problemi respiratori.

Inoltre, ostacolare il corretto funzionamento del termosifone coprendolo con tessuti umidi significa anche sprecare energia: il calore si diffonde meno, e la casa impiega più tempo a scaldarsi. Non dimentichiamo poi il rischio elettrico e di surriscaldamento nel caso in cui si usino anche stufette o termoventilatori vicino al bucato: un mix pericoloso, da evitare assolutamente. Per non parlare poi dei danni che si possono creare anche sui tessuti. Spesso, infatti, è proprio il contatto con questo calore diretto che crea delle vere e proprie bruciature. Quindi, meglio evitare questa pratica, seppur comoda, e trovare dei validi metodi alternativi.