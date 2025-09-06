Per sentirsi davvero riposati quante ore bisogna dormire? La risposta lascia tutti senza parole

Per sentirsi davvero riposati al mattino, quante ore a notte bisogna dormire realmente? La risposta la danno direttamente gli esperti e non è così scontata.

Svegliarsi al mattino con la sensazione di non aver dormito abbastanza è un’esperienza comune a molti. Ma la vera domanda è: quante ore di sonno servono davvero per sentirsi riposati? Se si pensa che la risposta sia un semplice “otto”, potremmo rimanere sorpresi. Infatti, la realtà, secondo gli esperti, è molto più sfumata e dipende da più fattori di quanto si possa immaginare.

Dormire bene è fondamentale per la salute fisica, mentale ed emotiva. Non si tratta solo di “riposare” il corpo, ma di un processo fondamentale, durante il quale il nostro organismo si rigenera, si riequilibra e si prepara ad affrontare una nuova giornata. Dormire, nel vero senso della parola, aiuta migliorare la memoria e la concentrazione, proteggere la salute del cuore, rafforzare il sistema immunitario e favorisce anche il benessere emotivi e psicologico.

Quante ore a notte bisogna dormire per trarne subito dei benefici? Parlano gli esperti

Per anni ci è stato detto che 8 ore di sonno sono la quantità ideale per il benessere. Ma studi recenti dimostrano che non esiste una “taglia unica” per tutti. In realtà, la quantità di sonno necessaria varia da persona a persona, tenendo presente diversi fattori personali e genetici. La National Sleep Foundation ha stilato un intervallo diverso e che varia in base alla fascia d’età: dalle 7-9 ore per gli adulti tra i 18 e i 64 anni, dalle 7-8 ore per gli over 65 e dalle 8-10 ore per gli adolescenti. Quindi sì, otto ore possono essere una buona media, ma non è una regola fissa.

Quello che fa la differenza, non è tanto la quantità di ore in cui si dorme, ma la qualità. Infatti, paradossalmente, una persona può sentirsi più riposata dormendo solo 6 ore ma fatte bene, piuttosto che con 8 ore di un sonno fatti di continui risvegli. In definitiva, non esiste un numero magico di ore di sonno valido per tutti.

La vera chiave per sentirsi riposati è trovare il proprio equilibrio tra quantità e qualità, adattandolo alle esigenze del corpo e della mente. Per questo è importante ‘imparare ad ascoltare il proprio corpo’, soltanto in questo modo riusciremo realmente a capire di quanto tempo abbiamo bisogno per riposare e per ricaricarci di tutte le energie necessarie per affrontare il, tanto temuto, giorno dopo.