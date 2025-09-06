Non sono semplici mosche: un solo morso di questo insetto può farti stare davvero male

C’è un insetto che sembra una mosca. Ma mosca non è e sarà meglio fare attenzione al suo morso. Sono in pochi a essere a conoscenza della sua esistenza, ma può lasciare segni piuttosto evidenti sulla pelle. In questo inizio di settembre fa ancora caldo e passeggiare lungo fiumi, laghi e torrenti potrebbe riservarci una sgradita sorpresa.

Così facendo aumentiamo infatti la possibilità di fare un incontro ravvicinato con un piccolo ma piuttosto insidioso insetto. In tanti lo confondono con una comune zanzara. Ma è un errore. Questo minuscolo insetto ha una parvenza innocua. Di innocuo però ha poco: i suoi morsi possono risultare piuttosto dolorosi e lasciare evidenti reazioni sulla pelle.

Talvolta, anche se in casi rari, il morso di questo insetto può portare a reazioni allergiche più serie. Attenzione perché le sue piccole dimensioni ingannano. Diventa di fondamentale importanza dunque riconoscere questo insetto pungente e sapere come evitare il suo morso per proteggere la nostra pelle e prevenire possibili complicazioni.

Qual è l’insetto dal morso doloroso che somiglia a una zanzara

Lo abbiamo detto: non è una semplice mosca. Si chiama simulide, noto anche come «mosca nera». È un insetto di dimensioni molto ridotte, tra gli 1,5 e i 6 millimetri. Fa parte dell’ordine dei Ditteri, come zanzare e moscerini. Si può riconoscere dalle antenne corte, dal torace arcuato e dalla relativa larghezza delle ali rispetto al corpo.

Altri segnali identificativi sono il colorito scuro e la compattezza della forma che rendono il simulide molto simile a una comune mosca. Il pericolo per l’essere umano viene soprattutto dalle femmine del simulide che, a differenza dei maschi, sono ematofaghe. In altre parole si nutrono di sangue per sviluppare le uova. I simulidi vivono generalmente in ambienti umidi.

Questi minuscoli insetti si trovano soprattutto vicino a fiumi, torrenti, cascate. Comunque in aree ricche di vegetazione acquatica, dato che le loro larve si sviluppano in acque ben ossigenate. Il simulide somiglia a una mosca ma punge più di una zanzara. Il morso della mosca nera è più aggressivo rispetto a quello della zanzara. Un apparato boccale tagliente permette alla femmina di incidere la pelle e creare una piccola ferita, a volte anche sanguinante.

Di lì a poco appaiono rossore, gonfiore e un prurito intenso. Tutte reazioni provocate dalla saliva dell’insetto, ricca di sostanze anticoagulanti e anestetiche che nei soggetti più sensibili possono provocare pure reazioni allergiche. La migliore strategia di difesa contro i simulidi è stare loro alla larga evitando di muoversi in prossimità di corsi d’acqua.

Meglio poi indossare vestiti chiari e leggeri che coprano gambe e braccia. È consigliabile anche usare repellenti specifici, meglio se ad ampio spettro, e evitare le ore “critiche”, cioè quelle della prima mattinata e del tardo pomeriggio. In questi orari infatti i simulidi sono più attivi.