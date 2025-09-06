Salta Juric, ribaltone improvviso in casa Atalanta: l’annuncio

La stagione dell’Atalanta è cominciata nel peggiore dei modi e la situazione in casa orobica non è assolutamente delle migliori. E’ stata sicuramente un’estate turbolenta, dopo anni Giampiero Gasperini ha lasciato il club nerazzurro e la decisione della famiglia Percassi di sostituirlo con Ivan Juric non è piaciuta a tutti, anzi.

Il tecnico croato è da sempre considerato come il pupillo e l’erede prediletto dell’attuale allenatore della Roma ma gli ultimi dodici mesi sono stati disastrosi, complici i due esoneri con Roma e Southampton; specialmente ricordando gli ultimi risultati in molti speravano in una scelta diversa ma alla fine si è optati per Juric e le prime settimane sono state molto delicate. Anche a causa purtroppo della questione calciomercato.

Il club ha ceduto Mateo Retegui in Arabia Saudita, perdendo cosi il capocannoniere dell’ultimo campionato ma a tenere banco è stata la quasi eterna trattativa e il caso Lookman. L’Inter ha seguito il giocatore per settimane, Lookman ha spinto molto per la cessione ed addirittura ‘si è messo fuori squadra’ ma la formazione orobica ha spinto duramente ed alla fine ha trattenuto il giocatore, costretto suo malgrado a restare. Ed ha costretto i rivali milanesi a restare con il cerino in mano.

Caos Atalanta, occhio al futuro di Ivan Juric: la situazione

L’inizio all’Atalanta di Juric è stato molto turbolento e non solo per la questione legata ai risultati, non proprio all’altezza. Secondo alcune indiscrezioni i tifosi e la dirigenza nerazzurra non hanno gradito un gioco poco effervescente ed una squadra apparsa nettamente fuori condizione. Per questo e per altri motivi occhio a quello che succede all’Atalanta e al futuro di Ivan Juric, basta vedere anche i bookmakers dove la quota dell’esonero è letteralmente crollata a picco ed ora è scesa a 1.75.

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di Maracanà su Tmw Radio ed ha sentenziato come sarà per lui la questione scudetto chiarendo: “Personalmente per il titolo vedo Napoli, Inter, Juventus e Milan”, la chiosa del giornalista che ha escluso altre pretendenti compresi appunto gli orobici ed ha tuonato a riguardo: “Credo che Ivan Juric sarà il primo tecnico a saltare in serie A“, evidenziando cosi la sfiducia dell’allenatore.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Cristian Chivu ed Ivan Juric e il futuro di entrambi è apparso in forte bilico.