Sono un’esperta di pulizie e ti svelo perché da oggi dovresti tagliare a metà la spugnetta per piatti

Siamo tutti abituati ad utilizzare la spugnetta per piatti per lavare ogni tipo di stoviglie, per pulire piani d’appoggio, lavello, cucina, bagno o anche per eliminare le macchie da qualsiasi tipo di superficie. Tuttavia, non sempre le cose sono così ovvie, anzi, il più delle volte basta davvero poco per riuscire a trasformare un comunissimo oggetto di uso quotidiano, in un’importante rimedio fai da te.

Ebbene, proprio perché mai nulla è come sembra, oggi andremo a mostrare come una semplice spugnetta per piatti può diventare un validissimo alleato in casa. Un trucco completamente naturale e gratuito, che risolverà uno dei problemi più comuni in casa. Ma a cosa serve nello specifico? La risposta è davvero inimmaginabile, infatti, una spugnetta per piatti tornerà utilissima per avere un frigo fresco e pulito.

Come usare una spugnetta per piatti per un frigorifero fresco, pulito e profumato

Chi l’avrebbe mai detto che una semplice spugnetta per i piatti potesse trasformarsi in un trucco geniale per la pulizia e la freschezza del frigorifero? Eppure è così. Se si prediligono i rimedi casalinghi, ecologici e intelligenti, non bisogna fare altro che preparare delle forbici, sale grosso e una spugna nuova: da oggi, la useremo in un modo totalmente diverso.

Quando si tratta di faccende domestiche, siamo sempre alla ricerca di soluzioni pratiche, economiche e soprattutto efficaci. Uno dei problemi più comuni in cucina è l’umidità che si forma nel frigorifero. Condensa, cattivi odori, cibi che si deteriorano troppo in fretta: tutto questo è spesso causato da un eccesso di umidità interna, che necessita assolutamente di una rapida soluzione. Ebbene, da oggi basterà prendere una spugnetta per piatti, tagliarla a metà e riempire il centro con del sale grosso. Poi si dovrà mettere in un angolo del frigorifero ed il gioco è fatto.

Ma come mai questo trucco risulta essere così efficace? Il sale è un potente assorbente naturale di umidità. È capace di trattenere l’acqua presente nell’aria, aiutando a mantenere l’ambiente più secco e, di conseguenza, a rallentare la formazione di muffe e la proliferazione dei batteri. La spugna, invece, ha il compito di “contenere” il sale, evitando che si disperda o che cada tra i ripiani del frigo. Tagliandola a metà e scavando leggermente il centro, si crea una sorta di contenitore assorbente, perfetto per questo utilizzo. Ed ecco che in poche mosse il frigo sarà sempre ben pulito, igienizzato e privo di umidità.