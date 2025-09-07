Finale Sinner-Alcaraz, trionfo Jannik agli Us Open: spunta l’indizio

Il tennis mondiale sta vivendo una nuova e davvero epica rivalità con i primi due al mondo che sembrano letteralmente imbattibili. Dopo le finali al Roland Garros e a Wimbledon Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vivranno la terza finale Slam consecutiva, questa volta a Flushing Meadows, agli Us Open. I due si giocheranno molto di questa stagione, comunque eccezionale per entrambi.

Era nell’aria ma alla fine è stata più dura del previsto con Alcaraz che appare in formissima ed ha regolato Novak Djokovic in tre set e Jannik invece che ha faticato molto più del previsto ed ha battuto in quattro set, molto combattuti, il canadese Felix Auger Aliassime, autore di un ottimo torneo ad ogni modo. Ma a preoccupare sono le condizioni fisiche del campione di San Candido.

Ad inizio terzo set l’azzurro ha infatti chiamato un Medical Timeout per un problema all’addome e nel corso della gara ha avuto diverse smorfie che hanno preoccupato tutti, sia i fan che lo staff dell’azzurro, che più volte l’hanno incoraggiato. Sinner alla fine ha vinto e ci sono ottime sensazioni per la finale, l’azzurro è favorito e ci sono alcuni indizi che rasserenano i tifosi dell’italiano. Jannik può scrivere nuovamente la storia.

Sinner-Alcaraz, arrivano le quote dei bookmakers

La sfida tra Sinner e Alcaraz sarà sempre molto equilibrata e non c’è mai un grandissimo favorito rispetto al rivale. Se a Parigi ad esempio Carlos era favorito (da dire che lo spagnolo annullò anche tre match point a Jannik) stavolta invece è Sinner il grande favorito per la vittoria degli Us Open 2025. L‘azzurro parte davanti e la sua conferma del titolo a New York è data a 1.70/1.75 mentre la vittoria di Alcaraz è invece quotata a 2.10/2.20.

Non poco ma neanche tantissimo e l’azzurro parte cosi abbastanza favorito rispetto al rivale tanto agognato. Per la prima volta nella storia due tennisti si affronteranno in tre finali dello Slam consecutive ed è una sfida che vale tanto. Con una vittoria Alcaraz scavalcherebbe in classifica Sinner, mostrando cosi di aver fatto sulla carta una stagione migliore. A dire il vero la classifica è dettata anche dai tre mesi di sospensione per l’azzurro che resta comunque molto competitivo.

Il circuito si gode intanto i suoi condottieri con Alcaraz e Sinner che si dividono i successi e si godono i numeri di un 2025 letteralmente spettacolo e a cui – comunque vada – ci sarà ben poco da dire.