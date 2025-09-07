Bye bye Juve, si libera a zero e firma col Barcellona

Niente da fare e doccia fredda per la Juve che è costretta a rivedere tutti i suoi piani, è ad un passo l'accordo con il Barcellona.

La Juve di Igor Tudor ha cominciato piuttosto bene la stagione ed il club bianconero non vede l’ora di affrontare un’Inter in evidente difficoltà nella terza giornata di serie A. Oltre a questo la formazione torinese potrebbe mettere subito in mostra i nuovi acquisti ed i tifosi non vedono l’ora di poter vedere gli ultimi arrivati Zhegrova e Openda, nuovi rinforzi per la formazione bianconera.

Una Juve particolare con alcune situazioni ancora in bilico come quella relativa all’attaccante Dusan Vlahovic, trascinatore della formazione guidata dal tecnico croato con due reti nelle prime due sfide stagionali. E pensare che il giocatore è ormai ai ferri corti con la società, gli ha già comunicato l’intenzione di non rinnovare il contratto ed andrà a scadenza nel 2026. Cosi l’attaccante vive in un limbo, continua a giocare bene ma è sicuramente tra gli uomini in uscita.

Un’altra situazione da valutare è quella in difesa dove il solo Bremer non basta e lo ha dimostrato la scorsa stagione. Senza il brasiliano il club torinese soffre notevolmente e per questo la Juve è a caccia sul mercato di 1 o 2 rinforzi di qualità e tra questi c’è un grande nome in scadenza, accostato anche all’Inter nelle ultime settimane. Stiamo parlando del difensore del Crystal Palace Marc Guehi, profilo molto interessante e che rappresenta un’autentica occasione occasione sul mercato.

Mercato Juve, si complica l’affare di mercato

Negli ultimi giorni di mercato il Liverpool aveva praticamente preso Guehi, giocatore che ha addirittura svolto le visite mediche con i Reds. L’affare poi è saltato ed ora il giocatore dovrebbe restare un anno con il Crystal Palace e poi andare via a costo zero. Oltre ai Reds sul giocatore ci sono anche Inter e Juve ma non solo e nelle ultime ore è spuntata una nuova big europea sul giocatore, pronta a fiutare il colpo.

Secondo quanto riporta il Mundo Depurtivo il Barcellona è pronta all’affondo per Guehi e sarebbe pronta a chiudere con il giocatore, convincendolo cosi ad approdare in Spagna. Liverpool e non solo spiazzati, anche la Juve era sul giocatore ma a quanto pare dovrà cambiare obiettivi, il giocatore sembra ormai intenzionato a prendere altre strade e la pista Barcellona intriga più di qualsiasi altra, occhio cosi al grande colpo.

La Juve comunque la caccia al difensore e valuta altri nomi sia in Italia che in giro per l’Europa, occhio ai possibili colpi a sorpresa.