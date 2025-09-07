Bomba Pogacar, adesso è ufficiale: cambia tutto ai Mondiali

Tadej Pogacar è attualmente nettamente il ciclista più forte al mondo ed oltre a ciò sta letteralmente scrivendo dinamiche diverse per quel che riguarda questo sport. Se negli ultimi anni abbiamo visto di fatto un repentino nuovo interesse verso il ciclismo gran merito va a Tadej che regala grandi emozioni e ha trascinato cosi milioni di fan verso questo sport. E Pogacar non vuole porsi limiti.

Inizialmente partiva come stella solo nei grandi giri ma invece Pogacar ha ormai deciso di puntare qualsiasi tipo di competizioni, compreso le corse di un giorno. E tra queste vi sono anche i Mondiali dove Tadej ha vinto il titolo con la sua Slovenia e che ora vuole ripetersi nuovamente, vuole riscrivere la storia e trascinare con sè la sua Nazione. E in patria non vedono l’ora di vederlo all’opera.

Oltre a questo c’è da segnalare un’altra buona notizia per l’evento con Pogacar che avrà un compagno di squadra d’eccezione, pronto ad aiutarlo per portare cosi la Slovenia nuovamente sul tetto del mondo. La notizia ora è ufficiale ed i fan non vedono l’ora, grandi notizie per Pogacar ed i suoi tifosi, ai Mondiali in squadra con lui ci sarà un altro campione del calibro di Primo Roglic.

Pogacar insieme a Roglic, è tutto vero: la decisione fa impazzire i fan

Una vera e propria bomba lanciata dal quotidiano Het Laatste Nieuws e riguarda i prossimi Mondiali, evento che si terrà in Ruanda Domenica 28 Settembre 2025. Pogacar vuole vincere i prossimi Mondiali di Kigali e farà di tutto per vincere e con lui in squadra ci sarà il connazionale Primo Roglic, da sempre anch’egli tra le leggende del ciclismo sloveno ma pronto in questo caso a mettersi a disposizione del connazionale, super favorito per l’evento.

Roglic ha ormai 35 anni ed è nella parte finale della sua carriera, cosi ha deciso di mettersi all’opera come gregario accanto al più giovane compagno di squadra e campione del mondo in carica. Per i Mondiali di ciclismo la Slovenia sarà cosi un ‘Dream Team’ e saranno cosi i grandi super favorito per questo evento, occhio a loro mentre intanto emergono anche i nuovi piani per Roglic.

L’esperto ciclista non parteciperà alla prova a cronometro e successivamente tornerà direttamente in Italia per disputare il Giro dell’Emilia, la Tre Valli Varesine ed infine la Lombardia.