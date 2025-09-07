Panchina a Spalletti dopo l’esonero: terremoto in Serie A

Spalletti avrebbe detto no al Fenerbache perché avrebbe come obiettivo quello di tornare ad allenare in Serie A. La situazione

Dopo la fine dell’era Spalletti la Nazionale italiana sta provando a tornare sui suoi livelli con le prime uscite sotto la guida di Gennaro Gattuso. Il neo ct ha portato a casa in maniera brillante la gara d’esordio battendo con un nettissimo 5-0 l’Estonia.

Kean e soci hanno dato segnali molto interessanti in vista del prossimo futuro che vedrà gli azzurri a caccia di un posto al prossimo Mondiale senza più alcun margine d’errore. La truppa di Gattuso ha bisogno solo di collezionare vittorie in serie per sperare di poter strappare il pass per la coppa del Mondo dopo i fallimenti delle ultime due edizioni.

L’Italia non gioca un Mondiale dal 2014 e per i quattro volte campioni è arrivato il momento di cambiare rotta. Mentre Gattuso prova a ricostruire dopo le macerie degli ultimi anni, Spalletti resta invece in attesa della proposta giusta per tornare alla guida di un club. L’ex commissario tecnico nella sua ultima avventura prima della Nazionale portò a casa uno scudetto storico sulla panchina del Napoli, entrando di diritto nel cuore dei tifosi partenopei.

Un successo memorabile accompagnato da una proposta di gioco fresca, innovativa e spettacolare. Tutte qualità che vorrà rimettere in gioco alla prima occasione importante a disposizione. In questi giorni Spalletti è stato associato anche alla panchina del Fenerbahce per sostituire l’esonerato Josè Mourinho.

Il club turco è alla ricerca di una nuova guida d’esperienza e il nome dell’ex ct era finito nella lista dei papabili insieme a Sergio Conceiçao che nell’ultima annata ha avuto modo di allenare il Milan.

Calciomercato, niente Turchia per Spalletti: mirino in Serie A

Come evidenziato anche da ‘Repubblica’ Spalletti avrebbe però declinato la proposta del Fenerbahce, mentre i tifosi del club di Istanbul vorrebbero nuovamente lo stesso Mourinho.

Il tecnico di Certaldo avrebbe detto no ai turchi perché avrebbe come obiettivo quello di tornare ad allenare in Serie A. In questo caso attenzione alle panchine di alcune big come Atalanta, Juve e Milan da prendere sotto osservazione nel corso di questa stagione.

In caso di flop, uno dei principali candidati sarebbe proprio Spalletti che potrebbe essere un profilo spendibile per ognuna di queste squadre. Si tratta di club che hanno cambiato molto e che potrebbero avere bisogno di tempo per ingranare del tutto, fermo restando che la Juve con Tudor sembra decisamente più avanti nel proprio processo di crescita.