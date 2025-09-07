Clamoroso Musetti, come cambia la classifica Atp dopo gli Us Open

Si è fermato ai quarti di finale il sogno di Lorenzo Musetti agli Us Open. Il tennista azzurro si è fermato al cospetto del connazionale e numero uno al mondo, Jannik Sinner, che lo ha liquidato in tre set.

6-1 6-4 6-2 il risultato finale in favore dell’altoatesino che ha poi proseguito il suo percorso fino ad approdare anche alla finale di oggi contro il rivale Carlos Alcaraz.

Al termine del derby dei giorni scorsi lo stesso Musetti aveva esaltato le qualità del collega italiano: “Jannik è impressionante, ha vinto sotto tutti gli aspetti: nel servizio, nella risposta, nell’aggressività e nel modo di comandare gli scambi. Ho cercato di variare le traiettorie dandogli fastidio con il back, ma non ci sono mai riuscito. Non ho sporcato il gioco come volevo, l’ho fatto giocare bene, ma devo dargli tanto merito”.

Musetti aveva poi aggiunto: “Nei momenti difficili Jannik ne è sempre uscito da campione. Forse l’unico rimpianto reale è non essere riuscito a ingabbiarlo nelle mie variazioni: ero sempre in balia del suo tennis. Sinner da fondo è opprimente, non ho mai affrontato nessuno così, che mi mettesse tanta pressione negli scambi. Non ti concede nulla. Questo spesso ti porta fuori giri, perché il livello si alza molto. Forse solo Alcaraz, in condizioni ottimali, può dargli fastidio”.

Classifica ATP, come cambia per Musetti dopo gli Us Open: la situazione

Proprio Alcaraz sarà l’ultimo avversario di Sinner che determinerà con la finale degli Us Open anche la posizione nel ranking ATP.

L’altoatesino resterebbe primo solo in caso di vittoria a New York contro il rivale spagnolo che a sua volta è a portata di sorpasso. Il secondo italiano in lizza resta però Lorenzo Musetti, che a dispetto del quarto di finale perso ha guadagnato una posizione in classifica issandosi al nono posto con 3505 punti.

Un salto interessante per il fenomeno azzurro che continua la propria crescita anche alle spalle di Sinner e davanti al resto della truppa azzurra. In top 100 nel ranking Atp ci sono anche Cobolli alla 25esima piazza con 2040 punti, Darderi alla 31esima (al momento), Sonego alla 44 fino a scendere ai vari Berrettini, Bellucci, Arnaldi e Nardi.

Ranking ATP degli italiani in top 100:

1 o 2. Jannik Sinner: primo con 11.480 punti vincendo gli US Open, secondo con 10.780 punti in caso di ko con Alcaraz

9. Lorenzo Musetti 3.505

25. Flavio Cobolli 2.040

31. Luciano Darderi 1.494 (30mo con 1.584 punti se vince il Challenger di Genova)

44. Lorenzo Sonego 1.090

58. Matteo Berrettini 925

65. Mattia Bellucci 884

73. Matteo Arnaldi 825

84. Luca Nardi 755