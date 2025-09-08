Sono un esperto di viaggi e ti svelo il (vero) trucco per risparmiare quando prenoti un volo

Pianificare un viaggio, magari per una vacanza, può presentare un conto non indifferente alla fine tra albergo, volo e bagagli. Un’opzione molto gettonata per abbassare le spese è quella di viaggiare in bassa stagione. C’è però un trucco molto efficace per trovare voli a prezzi davvero molto convenienti. Lo ha rivelato un esperto di viaggi.

Il suo nome è Richard Edwards, CEO di Vibra Media e professionista del settore. Intervistato da Hello!, Edwards ha svelato il suo metodo per risparmiare sul costo dei voli offerti dalle compagnie aeree. Un errore spesso compiuto dai viaggiatori, spiega, è quello di cercare i voli sempre nella stessa maniera, senza calcolare la costante evoluzione dei prezzi.

Il punto è che le compagnie aeree fanno ricorso da tempo a «un sistema di prezzi dinamici che cambia di continuo». La gran parte delle persone però continua a cercare come se i prezzi fossero fissi. In questo modo si finisce per perdere denaro. Qual è allora il vero trucco per risparmiare quando prenotiamo un volo?

Il trucco dell’esperto di viaggi per risparmiare sui prezzi dei voli

Spesso i siti di viaggio usano algoritmi in grado di tracciare le ricerche degli utenti. Ne consegue che se un sito rileva un aumento di ricerche per una tratta specifica, il prezzo del biglietto può subire un rincaro. C’è un sistema, suggerisce Edwards, per aggirare questo meccanismo e trovare biglietti a prezzi più economici. È quello di fare ricorso a Google Explore, una funzione poco conosciuta.

Non dovremo fare altro che aprire Google Flights e inserire la nostra città. La destinazione andrà però lasciata vuota. A questo punto clicchiamo sulla visualizzazione a mappa. La mappa mostrerà i prezzi dei voli verso decine di città europee (o del mondo, a seconda del raggio della ricerca) visualizzati in maniera intuitiva. Questo sistema non offre solamente una panoramica completa dei prezzi: consente anche di scoprire mete alle quali non avevamo pensato, con nuove possibilità di viaggiare low cost.

Grazie alla piattaforma di Google Flights sarà anche possibile impostare avvisi di prezzo per tratte specifiche. In questo modo riceveremo un avviso quando il costo del biglietto si abbassa. Così facendo potremo muoverci rapidamente aggiudicandoci la migliore offerta. Edwards racconta di aver aiutato con questo sistema un suo amico a risparmiare quasi 300 euro su un volo diretto in Italia.

C’è anche un altro strumento utile: Skyscanner. Un altro esperto, Casper Opala, suggerisce di provare a usare ChatGPT. L’AI gli ha fatto risparmiare una notevole cifra pagando 92 dollari per un volo da 1.050 dollari. Sul suo profilo Facebook Opala ha descritto i sette passaggi per trovare voli a prezzo convenienti. L’esperto ha definito il chatbot di intelligenza artificiale è il suo «nuovo agente di viaggi» capace di «scoprire ciò che Google non vede».