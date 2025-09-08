Colpo Milinkovic-Savic in Serie A: lo prende una Big a zero

Con il calciomercato estivo messo in archivio è tempo di pensare esclusivamente al campo per i top club di Serie A che si preparano nuovamente al calcio giocato una volta mandata in archivio la sosta per le nazionali attualmente in atto.

Al netto di tutto c’è però chi pensa già anche ad un futuro più lontano che potrebbe anche passare da un mercato esotico come quello dell’Arabia Saudita. Negli ultimi anni è esploso un autentico movimento intorno al calcio saudita inaugurato dall’approdo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr.

Da quel momento ha preso il via un ciclo importante per il calcio locale con investimenti di alto profilo e l’arrivo di fior fior di calciatori da tutto il mondo, con particolare riferimento all’Europa. Tanti anche i big che hanno scelto di sposare i progetti arabi in queste ultime sessioni, contribuendo alla crescita complessiva del movimento e all’innalzamento del livello tecnico come abbiamo potuto notare anche all’ultimo Mondiale per Club con le prestazioni dell’Al Hilal.

La truppa di Inzaghi è tra le squadre più forti e complete del panorama della Saudi Pro League, e vanta all’interno della propria rosa campioni del calibro di Koulibaly, Cancelo, Theo Hernandez, Darwin Nunez e Milinkovic-Savic. Proprio quest’ultimo è stato tra i primi a finire in biancoblu aprendo le porte ad un capitolo differente della propria carriera. Il contratto con l’Al Hilal dell’ex laziale è però in scadenza a giugno 2026, e non possono essere esclusi colpi di scena. Il classe 1995 potrebbe infatti salutare l’Arabia Saudita a costo zero, rivelandosi una ghiotta occasione.

Calciomercato, Milinkovic-Savic a zero: idea per il Milan

Il contratto in scadenza a fine stagione fa di Milinkovic-Savic un potenziale colpo a parametro zero, che potrebbe ingolosire anche club italiani.

Nello specifico a farci un pensierino low cost potrebbe essere il Milan di Massimiliano Allegri, che in vista della prossima annata ed in caso di qualificazione Champions, avrebbe bisogno di rimpinguare ulteriormente le rotazioni del centrocampo.

A 31 il serbo avrebbe ancora tutte le carte in regola per essere un elemento importante, il tutto senza considerare che Igli Tare lo conosce molto bene dai tempi della militanza alla Lazio. Il rilancio in Italia al Milan potrebbe essere allettante anche per il calciatore che nel caso troverebbe un altro suo grande estimatore come Max Allegri che lo avrebbe già voluto ai tempi della Juventus.