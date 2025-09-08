Formula 1, Monza costa cara: in arrivo la squalifica per un Gran Premio

Nella giornata di ieri è andato in scena il tanto atteso Gran Premio di Monza, uno degli storici eventi di Formula Uno. A trionfare è stato il campione del mondo in carica Max Verstappen che dopo tante difficoltà in questa stagione è tornato al successo ed ha concluso davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, le due McLaren uscite questa volta sconfitte.

I due però concorreranno fino alla fine per il titolo, mentre gli altri ormai potranno togliersi solo qualche soddisfazione. Nulla da dire invece per la Ferrari, sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno lottato ma non hanno fatto nulla di eclatante e la Rossa ha faticato ancora, niente podio ed una prestazione non all’altezza. L’amore dei tifosi non è servito e in casa Ferrari c’è ancora grande delusione per l’ennesima stagione da dimenticare.

Il Mondiale però prosegue e bisogna fare attenzione alle squalifiche. Ne sa qualcosa lo stesso Hamilton, partito con 5 posizione di penalità in griglia a Monza e costretto cosi a stravolgere la sua gara. Nel corso del Gran Premio di Monza abbiamo visto diversi episodi in bilico e tra questi c’è stato anche quello a inizio gara tra Verstappen e Norris, giudicato però senza particolari problemi. Chi è invece andato incontro ad una penalità – l’ennesima degli ultimi tempi – è il giovane pilota Oliver Bearman ed ora rischia grosso.

Formula 1, è caos ora: la squalifica al pilota è ad un passo

Nel corso del Gran Premio di Monza Oliver Bearman ha subito una sanzione dopo aver sbagliato nel sorpasso al pilota spagnolo Carlos Sainz. I due, fortunatamente, hanno potuto continuare nella gara ma Bearman è stato sanzionato con una penalità di 10 secondi e soprattutto con due punti sulla Superlicenza, la patente che garantisce ai piloti di guidare.

La situazione per il giovane talento, cresciuto nella Ferrari, non è delle migliori e addirittura il pilota ha avuto altri due Penalty Point, arrivando cosi a quota 10. Lo stop per un Gran Premio diventa ufficiale a quota 12 e quindi la situazione resta molto delicata, e Bearman rischia davvero grosso.

Il giovane pilota non potrà scartare penalty point nei prossimi quattro Gran Premi e quindi al primo errore ci sarà la squalifica con il circuito di Formula Uno che perderà uno dei talenti più interessanti.