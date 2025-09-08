Accordo raggiunto: lascia la Juve a pochi giorni dalla sfida con l’Inter

Questa sera andrà in scena l’ultimo impegno delle Nazionali e poi i giocatori torneranno a casa a lavorare per i prossimi impegni, in particolare delle big, attesi ad una serie di sfide importanti tra campionato ed Europa. Il big match del prossimo turno di campionato sarà senza dubbio Juve Inter, il famoso derby d’Italia. Una sfida molto importante per entrambe le squadre.

Da un lato la Juve vuole chiarire a tutti le sue ambizioni ed una vittoria in un big match porterebbe non solo i bianconeri a punteggio pieno in testa ma manderebbe letteralmente in crisi una rivale, già ora in grande difficoltà. E la sfida allo Stadium è sicuramente già un importante punto di svolta per l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu con una sconfitta che potrebbe cambiare tutto.

In casa Inter ci sono diversi casi all’ordine del giorno, c’è la situazione di Calhanoglu ancora da chiarire e poi c’è Lautaro Martinez, impegnato con le Nazionali e che tornerà a Milano solo poche ore prima della sfida dello Stadium. Ma intanto tiene banco ancora il calciomercato e la Juve nelle ultime ore ha trovato l’accordo per la cessione, si tratta di un giovane ma comunque di un profilo molto talentuoso e con un grande futuro.

Mercato Juve, la cessione ormai è ad un passo

In casa Juve si lavora per liberare gli ultimi esuberi ed il club bianconero è vicinissimo alla cessione del giovane Rouhi, giocatore che ha anche debuttato in maglia bianconera in questi anni, si parlava un gran bene di lui e del suo futuro ma alla fine non ha avuto il suo exploit. Ora è ormai fatta per la cessione.

Secondo quanto riporta il noto giornalista Fabrizio Romano il club bianconero ha trovato l’accordo per il trasferimento di Jonas Rouhi al club belga del Westerlo, da sempre molto attento ai giovani talenti in giro per l’Europa. Non si parla di cifre ma l’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto e si tratta di un colpo molto interessante per la formazione belga.

Intanto la Juve continua a cedere in Italia o in giro per l’Europa i giovani talenti provenienti dalla NextGen, utilizzata non come una cantera per lanciare i giovani ma soprattutto finora per fare plusvalenze. Niente Juve Inter per Rouhi che comunque al massimo andrà solo in panchina.