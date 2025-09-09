10 trucchi infallibili per risparmiare quando fai la spesa: metti da parte un vero gruzzoletto

Come risparmiare un bel gruzzoletto facendo la spesa: con questi consigli i carrelli saranno sempre pieni e gli scontrini piccoli piccoli.

Fare la spesa sembra un’azione banale, eppure è proprio lì che, senza accorgercene, finiamo per spendere molto più del necessario. Scontrino dopo scontrino, tra offerte ingannevoli, acquisti d’impulso e packaging seducenti, ci sfugge di mano un bel gruzzolo ogni mese. Senza dimenticare del caro vita, che ha fatto lievitare in modo esagerato i prezzi anche dei beni di prima necessità, rendendo tutto davvero più complicato.

Fortunatamente, esistono delle piccole strategie da poter adottare, che permetteranno di fare la spesa in modo intelligente, riuscendo ad acquistare tutto il necessario, ma senza dover spendere ogni volta una cifra esagerata. Si tratta di semplici consigli, che faranno subito la netta differenza.

10 consigli da provare subito e che faranno risparmiare quando si fa la spesa

Ma quali sono questi consigli da provare subito? Il primo è sicuramente il più semplice, ossia fare sempre una lista della spesa. Potrà sembrare scontato, ma è la regola d’oro. Una lista precisa evita acquisti inutili e fa restare concentrato su ciò che serve davvero, senza riempire la dispensa di alimenti che magari nemmeno mangiamo. Attenzione anche a fare la spesa a stomaco vuoto. Sembra una cosa banale, ma è scientificamente provato che fare la spesa se si ha fame, porta a comprare snack, dolci e cibi pronti. Meglio andare a stomaco pieno, così anche il portafogli ringrazia.

Attenzione alle offerte 3×2, non tutte le promo sono vere occasioni. Se andiamo a comprare tre confezioni di qualcosa che non useremo mai o che magari sono prossimi alla scadenza, stiamo solo buttando soldi. Anche comprare sfuso è un buon modo per poter risparmiare. Pasta, legumi, frutta secca o spezie, se acquistati sfusi permettono di scegliere la quantità giusta e spesso costa meno rispetto al confezionato.

Occhio anche alle strategie dei supermercati che in genere posizionano i prodotti più cari all’altezza degli occhi. Basterà abbassarsi (letteralmente) per trovare gli articoli migliori e più economici che si trovano sugli scaffali più bassi. Ovviamente anche, prediligere prodotti di stagione aiuta a risparmiare un bel po’ di soldini ogni mese. Ma per ottenere un netto risparmi, si potranno scegliere i prodotti a marchio del supermercato (le cosiddette “private label”) sono spesso identici a quelli di marca, ma costano fino al 30% in meno.

Infine, acquistare nei discount, congelare gli alimenti e pianificare il menù settimanale, sono le ultime accortezze da provare per poter risparmiare facendo la spesa. In questo modo, realmente si potranno tenere da parte un bel po’ di soldi.