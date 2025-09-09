Stop Alcaraz, è ufficiale: decisione inattesa dopo gli Us Open

Il campione spagnolo Carlos Alcaraz sta vivendo un momento davvero magico. In passato in molti avevamo discusso sulla sua presunta mancata continuità nel circuito ma ormai per il giovane talento murciano tutto questo è acqua passata ed anzi il fenomeno sta vivendo un momento straordinario. Otto finali consecutive, l’ultima che lo ha visto trionfare (nuovamente) agli Us Open, edizione 2025 dove ha letteralmente annichilito Jannik Sinner.

Due grandi rivali, terza finale Slam consecutiva e Alcaraz stavolta ha vinto il duello, distruggendo dall’inizio alla fine l’eterno rivale azzurro, alle prese tra l’altro con una giornata no. Sinner ci ha provato di rado ma Alcaraz era in una giornata in cui gli veniva praticamente tutto ed il tennista spagnolo ha regolato cosi quello altoatesino in quattro set, vincendo 3 a 1 e lasciando cosi le briciole al suo avversario. Alcaraz si porta cosi a 6 Slam contro i 4 di Sinner, rifilandogli una spallata importante.

Due anni in meno e due Slam in più per il tennista iberico che al momento sembra un passo avanti e che da ormai poco più di 24 ore è tornato numero uno delle classifiche mondiali. Sinner è numero due e visto i punti da difendere nelle prossime settimane sarà difficile tornare al vertice, Alcaraz vince e domina, l’azzurro vive un momento difficile e vedremo come e se saprà rialzarsi da tutto ciò. Ma intanto una decisione di Carlos delle ultime ore ha fatto molto discutere.

Ora è ufficiale, non c’è niente da fare: sorpresa di Alcaraz

Era nell’aria ma l’ufficialità è arrivata nelle ultime ore: Carlos Alcaraz non prenderà parte al match di Coppa Davis nella sfida tra Spagna e Danimarca, il tennista iberico può cosi riposarsi per qualche giorno in vista del roboante finale di stagione e cosi hanno deciso insieme al suo staff. Una decisione importante e destinata a far discutere visto che la Spagna si gioca tanto.

Un dentro e fuori durissimo contro la Danimarca e la Spagna si gioca l’accesso alle fasi finali di Coppa Davis a Bologna, in programma dal 18 al 23 Novembre. La Danimarca schiererà il talentuoso Holger Rune mentre la Spagna dovrà fare a meno – oltre che di Alcaraz – anche di Alejandro Davidovich Fokina e la squadra non appare cosi competitiva.

Questa sarà composta da Jaume Munar, Pedro Martinez, Roberto Carballes e Pablo Carreno Busta. In dubbio anche Marcel Granollers, tennista stella del doppio e che – con la sua assenza – complicherebbe non poco i piani del capitano David Ferrer.