Alessandro Benetton, presidente di Edizione, ha detto la sua svelando alcuni aneddoti anche sull'ex campione Michael Schumacher

Michael Schumacher ha fatto scuola all’interno del circus della Formula 1. Una leggenda senza tempo capace di vincere ben 7 titoli mondali tra Benetton e Ferrari entrando a pieno diritto nella storia del motorsport e nell’immaginario collettivo.

Michael Schumacher, l'annuncio è di questi minuti: vuoto incolmabile in F1

Schumi ha scritto pagine indelebili soprattutto con indosso la tuta rossa di Maranello, portando il suo nome in alto dove nessuno mai era stato fino a quel momento. Si tratta di un campione amato dai fan e rispettato e temuto in pista dagli avversari. Un uomo in grado di riscrivere i canoni della Formula 1 e di tenere col fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo a causa delle sue condizioni di salute.

La vita di Michael Schumacher è stata infatti stravolta dl tragico incidente sulle nevi di Meribel del dicembre 2013, e da quel momento i fan non aspettano altro che sapere qualche notizia positiva sul suo conto.

Intorno al campione tedesco è stato però eretto un muro di privacy e riserbo da parte della moglie Corinna e dei familiari che lo circondano di affetto ed amore in questi anni di enormi difficoltà.

Si tratta di una figura che manca tanto nel paddock, e che tanto ancora avrebbe potuto dare al mondo dei motori anche in altre vesti.

Benetton svela: “Alla Ferrari manca Schumacher”

Un vuoto incolmabile quello lasciato da Schumacher che è stato raccontato attraverso alcuni aneddoti anche da Alessandro Benetton, presidente di Edizione, che è intervenuto  in un’intervista a ‘Repubblica’ in relazione al documentario di Sky sull’omonima scuderia.

Benetton svela: "Alla Ferrari manca Schumacher"

Trent’anni fa Benetton Formula vinceva il Mondiale costruttori e quello piloti, il secondo con Michael Schumacher. Il docufilm spiega a cosa mi ispiro come uomo e come imprenditore: a quale modello deve guardare la nostra famiglia per continuare a essere un gruppo italiano di livello mondiale”, ha detto Benetton.

Il momento più bello è stato: “Il Mondiale piloti del 1994 con Schumi. Ricordo il suo abbraccio a Corinna: aveva 25 anni, ma era già formato, molto maturo”.

In merito al campione tedesco Benetton ha quindi aggiunto: “Dopo aver preteso molto da se stesso, pretendeva molto dagli altri. È la lezione di un leader. Prima di correre poteva permettersi un pisolino di venti minuti nei box: pochi secondi dopo, a memoria, guidava a trecento all’ora”.

Schumi è dunque un personaggio senza tempo entrato nell’immaginario collettivo, ed uno come lui secondo Benetton rappresenterebbe la soluzione anche per la Ferrari per tornare a vincere un Mondiale: “Cosa manca? Schumacher: un’energia contaminante, il catalizzatore di talenti diversi”. 

