Michael Schumacher, l’annuncio è di questi minuti: vuoto incolmabile in F1

Michael Schumacher ha fatto scuola all’interno del circus della Formula 1. Una leggenda senza tempo capace di vincere ben 7 titoli mondali tra Benetton e Ferrari entrando a pieno diritto nella storia del motorsport e nell’immaginario collettivo.

Schumi ha scritto pagine indelebili soprattutto con indosso la tuta rossa di Maranello, portando il suo nome in alto dove nessuno mai era stato fino a quel momento. Si tratta di un campione amato dai fan e rispettato e temuto in pista dagli avversari. Un uomo in grado di riscrivere i canoni della Formula 1 e di tenere col fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo a causa delle sue condizioni di salute.

La vita di Michael Schumacher è stata infatti stravolta dl tragico incidente sulle nevi di Meribel del dicembre 2013, e da quel momento i fan non aspettano altro che sapere qualche notizia positiva sul suo conto.

Intorno al campione tedesco è stato però eretto un muro di privacy e riserbo da parte della moglie Corinna e dei familiari che lo circondano di affetto ed amore in questi anni di enormi difficoltà.

Si tratta di una figura che manca tanto nel paddock, e che tanto ancora avrebbe potuto dare al mondo dei motori anche in altre vesti.

Benetton svela: “Alla Ferrari manca Schumacher”

Un vuoto incolmabile quello lasciato da Schumacher che è stato raccontato attraverso alcuni aneddoti anche da Alessandro Benetton, presidente di Edizione, che è intervenuto in un’intervista a ‘Repubblica’ in relazione al documentario di Sky sull’omonima scuderia.

“Trent’anni fa Benetton Formula vinceva il Mondiale costruttori e quello piloti, il secondo con Michael Schumacher. Il docufilm spiega a cosa mi ispiro come uomo e come imprenditore: a quale modello deve guardare la nostra famiglia per continuare a essere un gruppo italiano di livello mondiale”, ha detto Benetton.

Il momento più bello è stato: “Il Mondiale piloti del 1994 con Schumi. Ricordo il suo abbraccio a Corinna: aveva 25 anni, ma era già formato, molto maturo”.

In merito al campione tedesco Benetton ha quindi aggiunto: “Dopo aver preteso molto da se stesso, pretendeva molto dagli altri. È la lezione di un leader. Prima di correre poteva permettersi un pisolino di venti minuti nei box: pochi secondi dopo, a memoria, guidava a trecento all’ora”.

Schumi è dunque un personaggio senza tempo entrato nell’immaginario collettivo, ed uno come lui secondo Benetton rappresenterebbe la soluzione anche per la Ferrari per tornare a vincere un Mondiale: “Cosa manca? Schumacher: un’energia contaminante, il catalizzatore di talenti diversi”.