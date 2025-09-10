La Rai ci ripensa, colpo di scena Stefano De Martino: cambia il palinsesto

Non è partita benissimo la nuova stagione televisiva per Stefano De Martino e il suo “Affari Tuoi”. Al ritorno (anticipato) dalla pausa estiva il game show dei pacchi di Rai 1 si è trovato la concorrenza agguerrita di Gerry Scotti che puntava, con la nuova edizione de “La ruota della fortuna”, a rosicchiare al più qualche punto di share al programma che lo scorso anno ha polverizzato ogni record di ascolti.

E invece è successo quello che forse nessuno si attendeva: fin dal primo scontro diretto – da quando “Affari tuoi” è ritornato in onda, lo scorso martedì 2 settembre – “La ruota della fortuna” ha vinto regolarmente la sfida dell’Auditel. Una regola rispettata anche domenica 7 settembre, quando il programma condotto da Gerry Scotti ha conquistato 3.706.000 spettatori e il 21% di share.

Ancora niente da fare per De Martino, fermo a 3.198.000 spettatori e al 18,2% share. Numeri ben lontani da quelli della scorsa stagione, che avevano proiettato il frontman di Torre Annunziata nell’olimpo dei conduttori emergenti. Viale Mazzini comincia già a pensare a come correre ai ripari con un cambio nel palinsesto.

Cambio palinsesto Rai, c’entra Stefano De Martino

A fine settembre partirà “Cinque minuti”, la striscia quotidiana di cinque minuti (da cui il titolo) condotta da Bruno Vespa, incentrata sui fatti del giorno e di stringente attualità. In onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time, subito dopo il TG delle 20:00, il programma avrebbe dovuto fare il debutto stagionale il 9 settembre.

C’è stato però un cambio di programmazione. “Cinque minuti” si ripresenterà al pubblico di Rai 1 il 29 settembre, venti giorni dopo la data prevista inizialmente. A spiegare le ragioni del posticipo è stato lo stesso Bruno Vespa in occasione della presentazione della nuova stagione di “Porta a Porta”. Il cambio di palinsesto servirà a «consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruno Vespa (@brunovespaofficial)

Così ha spiegato lo storico giornalista Rai che ha aggiunto: «Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni». «Ospiteremo i leader politici a partire dal 29 settembre in poi», ha dichiarato Bruno Vespa che ha anche affrontato la questione del suo contratto con la Rai.

«Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia», ha detto il conduttore di “Porta a Porta” e “Cinque Minuti”. Quanto al rinnovo del contratto con la Rai, Vespa tiene a sottolineare: «Non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso».