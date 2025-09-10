È in vendita da Lidl a prezzo regalo e ha un’infinità di accessori: lo vogliono tutti

Sta facendo molto parlare di sé l’ultima offerta di Lidl. La nota catena di discount propone ai suoi clienti un articolo ricco di accessori a un prezzo molto conveniente, al punto che in molti non hanno esitato a definirlo un vero e proprio “prezzo regalo”. L’offerta ha acceso subito la curiosità degli amanti del verde.

La forza di questo prodotto messo in vendita da Lidl non sta soltanto nel prezzo e nella possibilità di risparmiare. Una serie di caratteristiche tecniche interessanti fanno la forza di questo articolo dalla doppia funzionalità, utile ad assicurare una maggiore praticità e una resa veramente di alto livello. Insomma, un’occasione difficile da ignorare.

Non sempre è facile trovare strumenti multifunzione con questo rapporto qualità-prezzo. Dotazione completa a un costo decisamente accessibile, così da consentire anche a chi può disporre di un budget limitato di acquistare questo prodotto, un concreto aiuto per la manutenzione del nostro giardino.

Un articolo dai molti accessori messo in vendita da Lidl a un prezzo super conveniente

Dall’8 settembre Lidl offre a un prezzo molto conveniente il decespugliatore a benzina Parkside. Si tratta di un prodotto compatto, con una potenza dichiarata di 1,35 kW (1,8 CV), una cilindrata di 42,7 cm³ e il diametro da 25,5 cm . Molto interessante la funzione 2 in 1 che permette di alternare il decespugliatore e il tagliabordi, utile per chi ha un giardino vario.

Un altro punto di forza è indubbiamente il gran numero di accessori in dotazione a questo decespugliatore. Tra le dotazioni principali spiccano la lama a 3 denti per la vegetazione fitta, la lama a 4 denti per l’erba secca o il fieno e il rocchetto a doppio filo (2×3 m, Ø 2,4 mm), ideale per rifinire i bordi. La dotazione è arricchita da una bottiglietta graduata per miscelazione. Incluse anche accessori come chiave candela, chiavi esagonali e tracolla con sgancio rapido.

Il motore a due tempi da 42,7 cm³ con una potenza massima di 1,35 kW (circa 1,8 CV) è garanzia di un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e prestazioni. Interessante anche la garanzia di tre anni accompagnata dalla certificazione TÜV Rheinland e GS Geprüfte Sicherheit, a testimoniare elevati standard di qualità e sicurezza.

Il decespugliatore a benzina Parkside viene offerto da Lidl al prezzo di 89 euro. Un costo decisamente basso per un attrezzo in grado di coniugare potenza, versatilità e confort. Un prezioso alleato per chi è alla ricerca di prestazioni a prezzi convenienti nel campo del bricolage e del giardinaggio. Il prodotto è disponibile nei punti vendita Lidl fino a esaurimento delle scorte.