È in vendita da Lidl a prezzo regalo e ha un’infinità di accessori: lo vogliono tutti

Un articolo super accessoriato a un prezzo più che accessibile: è l'ultima offerta di Lidl, già sulla bocca di tutti.

Sta facendo molto parlare di sé l’ultima offerta di Lidl. La nota catena di discount propone ai suoi clienti un articolo ricco di accessori a un prezzo molto conveniente, al punto che in molti non hanno esitato a definirlo un vero e proprio “prezzo regalo”. L’offerta ha acceso subito la curiosità degli amanti del verde.

La forza di questo prodotto messo in vendita da Lidl non sta soltanto nel prezzo e nella possibilità di risparmiare. Una serie di caratteristiche tecniche interessanti fanno la forza di questo articolo dalla doppia funzionalità, utile ad assicurare una maggiore praticità e una resa veramente di alto livello. Insomma, un’occasione difficile da ignorare.

Non sempre è facile trovare strumenti multifunzione con questo rapporto qualità-prezzo. Dotazione completa a un costo decisamente accessibile, così da consentire anche a chi può disporre di un budget limitato di acquistare questo prodotto, un concreto aiuto per la manutenzione del nostro giardino.

Un articolo dai molti accessori messo in vendita da Lidl a un prezzo super conveniente

Dall’8 settembre Lidl offre a un prezzo molto conveniente il decespugliatore a benzina Parkside. Si tratta di un prodotto compatto, con una potenza dichiarata di 1,35 kW (1,8 CV), una cilindrata di 42,7 cm³ e il diametro da 25,5 cm . Molto interessante la funzione 2 in 1 che permette di alternare il decespugliatore e il tagliabordi, utile per chi ha un giardino vario.

Un altro punto di forza è indubbiamente il gran numero di accessori in dotazione a questo decespugliatore. Tra le dotazioni principali spiccano la lama a 3 denti per la vegetazione fitta, la lama a 4 denti per l’erba secca o il fieno e il rocchetto a doppio filo (2×3 m, Ø 2,4 mm), ideale per rifinire i bordi. La dotazione è arricchita da una bottiglietta graduata per miscelazione. Incluse anche accessori come chiave candela, chiavi esagonali e tracolla con sgancio rapido.

Il motore a due tempi da 42,7 cm³ con una potenza massima di 1,35 kW (circa 1,8 CV) è garanzia di un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e prestazioni. Interessante anche la garanzia di tre anni accompagnata dalla certificazione TÜV Rheinland e GS Geprüfte Sicherheit, a testimoniare elevati standard di qualità e sicurezza.

Il decespugliatore a benzina Parkside viene offerto da Lidl al prezzo di 89 euro. Un costo decisamente basso per un attrezzo in grado di coniugare potenza, versatilità e confort. Un prezioso alleato per chi è alla ricerca di prestazioni a prezzi convenienti nel campo del bricolage e del giardinaggio. Il prodotto è disponibile nei punti vendita Lidl fino a esaurimento delle scorte. 

