Dalla Juve al Milan: Tare paga subito la clausola

Il Milan ha chiuso l’ultima sessione di calciomercato provando a puntellare la squadra dove serviva maggiormente eppure qualcosa potrebbe essere fatto anche il prossimo gennaio.

C’è una zona di campo in particolare che potrebbe subire ulteriori modifiche, e riguarda la fascia destra difensiva. Tare e soci in quel reparto hanno acquistato Zachary Athekame che però ha bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi di Allegri. Non è inoltre da escludere che i prossimi mesi possano anche non bastare per convincere l’allenatore livornese che alla riapertura delle ostilità potrebbe anche incassare un altro nuovo acquisto.

Per queste ragioni in vista di gennaio lo stesso Tare sta già andando a caccia della migliore occasione possibile nel rapporto qualità-prezzo. In questo senso i rossoneri potrebbero andare su un laterale già seguito in estate anche ad Napoli e soprattutto Juventus. Il riferimento è ad Arnau Martinez, classe 2003 del Girona, in grado di giocare in più posizioni ricoprendo anche per intero la corsia di destra.

L’esterno spagnolo è un elemento importante dei biancorossi ed ha già avuto modo anche di indossare la fascia da capitano di una squadra che però ha iniziato malissimo la stagione in Liga con ben tre ko in altrettante gare disputate.

Milan, Tare ci prova per Martinez: assalto al calciatore spagnolo

Il Milan aveva sondato Arnau Martinez già nelle ultime ore di mercato dopo la cessione di Alex Jimenez che aveva liberato un posto proprio in quella zona di campo.

Gennaio potrebbe però essere il mese decisivo per il terzino di Premià de Dalt che ha chiuso la passata annata di Liga con 2 gol ed altrettanti assist in 32 presenze, confermando un elemento di grande importanza nella rosa del club iberico.

Il prossimo inverno potrebbe rappresentare però il momento giusto per cambiare aria, soprattutto se al Milan dovesse rimanere l’esigenza di andare a puntellare proprio quella zona di campo. Tare è già al lavoro e non attende altro tempo, e sarebbe anche pronto ad approfittare di una situazione di favore.

Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’ nel contratto del classe 2003 è presente una clausola rescissoria da 14 milioni di euro che se attivata libererebbe Martinez dal Girona con buona pace anche della concorrenza della Juventus, squadra italiana che più di tutte lo aveva cercato nei mesi scorsi. Ora però le cose sono cambiate e Arnau potrebbe finire a San Siro.