Stop a Roma per 24 ore, cittadini inviperiti: data e orario del disservizio

Ancora disagi per i cittadini romani. Annunciato uno stop di 24 ore. Ecco in cosa consiste il disservizio e quando si fermerà tutto.

Non farà piacere ad alcuni cittadini della Capitale questo stop di 24 ore. Niente acqua per una giornata intera a Fiumicino e a Castel di Guido. La notizia del disservizio è stata comunicata da Acea. Il servizio idrico verrà sospeso a causa di alcuni lavori di manutenzione programmata.

Nel lasso di tempo necessario per l’esecuzione dei lavori si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua. Per cercare di ridurre al minimo il disservizio di circa 24 ore nel comune di Fiumicino e in alcuni punti del XIII Municipio verrà predisposto un un servizio di rifornimento con autobotti.

I disagi proseguiranno, secondo le stime dell’azienda, per quasi una giornata intera prima del ritorno alla normalità. Ecco la data e gli orari precisi del disservizio.

Stop servizio idrico di 24 ore a Roma: data e orario del disservizio

L’acqua mancherà a Fiumicino e a Castel di Guido a cominciare dalle 9 di oggi, mercoledì 10 settembre, fino alle 8:30 di giovedì 11 settembre. Come detto la causa dello stop sono dei lavori di manutenzione programmata. In questo periodo di tempo ci potrebbero pertanto essere degli abbassamenti di pressione e possibili mancanze di acqua.

Il ritorno alla normalità è previsto alle 8:30 di domattina, dopo quasi 24 ore piene durante le quali potrebbe mancare l’acqua. Per cercare di minimizzare i disagi derivanti dalla sospensione della fornitura idrica è stato organizzato un servizio di rifornimento con autobotti. Diverse strade nel comune di Fiumicino saranno interessate dalla mancanza d’acqua.

Le zone in cui mancherà l’acqua nelle quasi 24 ore di interruzione dovute ai lavori di manutenzione sono Aranova via Genoni, via Gestori, via G. Fraccaroli, via Furtei, via Armungia, via E. Girardini, via Boroneddu, via Bonacardo, A. Luchini; Fiumicino via Fontanile di Mezzaluna, via Della Muratella Nuova, via Monte Carnevale, via delle Tamerici, via Campo Salino.

Stop all’acqua anche in queste zone: Maccarese tutta via Castel san Giorgio, via della Corona Australe; da Castel di Guido tutto nel Municipio XIII via della Muratella da via Cristoforo Sabatino fino a via Tre Denari a Fregene tutta. Il servizio di rifornimento con autobotti invece sarà disponibile presso:

Via della Stazione di Maccarese;

Piazza G. Fraccaroli angolo via Furtei;

Piazza Castel di Guido;

Via Castellammare 35.

È stato poi disposto uno stazionamento con attacco diretto a contatore presso l’utenza della ASL in via di Porto Azzurro. Per ricevere ulteriori informazioni e in casi di ulteriore necessità c’è infine la possibilità di contattare il numero verde 800 130 335.