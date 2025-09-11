Ristorante a prezzi stracciati: ha una stella Michelin e il piatto principale costa 2 euro

Tutti sogniamo di poter cenare a poco prezzo in un ristorante stellato Michelin. I sogni son desideri, canta Cenerentola. La vita però non è una fiaba e i desideri devono fare i conti con… i conti da far quadrare e lo stato delle finanze di portafogli che da un po’ di anni non sono particolarmente floridi. A volte però i sogni si avverano davvero, come nelle storie Disney.

In un angolo di mondo esiste veramente un ristorante con una stella Michelin dove è possibile assaporare il piatto principale allo stracciatissimo prezzo di 2 euro. Incredibile ma vero, c’è un piccolo locale che ha saputo coniugare l’eccellenza gastronomica e la convenienza economica: la qualità a prezzi più che accessibili, in sostanza.

Questo ristorante ha ricevuto una stella Michelin grazie alla sua specialità: un piatto semplice ma impeccabile. Non è da tutti fornire un’esperienza culinaria di alto livello senza far lievitare il conto. Insomma, si è materializzata una splendida utopia: la cucina stellata alla portata di tutti. Ecco dove si trova il ristorante stellato più economico del mondo.

Qual è il ristorante stellato dove il piatto principale costa 2 euro

Il ristorante stellato più economico al mondo si trova in Vietnam. Si chiama Tuyet Bun Cha 34 e ha una stella Michelin grazie al suo piatto principale, offerto alla più che modica cifra di 2 euro. Il locale Michelin più sobrio del mondo è ad Hanoi, la capitale vietnamita nota per le architetture e l’influenza asiatica e francese che la rende così particolare.

Tuyết Bún Chả 34 si è meritato la stella Michelin per il suo Bún Chả, tipico piatto locale a base di spaghetti di riso con erbe fresche e carne di maiale cotta alla griglia. Il Bún Chả è un piatto originario di Hanoi ed è composta da Bún (noodles di riso) e da Chả, carne di maiale grigliata così da conferire un sapore affumicato al piatto accompagnato da contorno di erbe fresche e salsa solitamente a base di pesce, zucchero, aceto, aglio e peperoncino.

Bene, quello che viene considerato il miglior Bún Chả di Hanoi viene venduto a 50 K ovvero 50000 dong vietnamiti. All’incirca siamo intorno ai 2 euro. Il Bún Chả è famoso in tutto il mondo e si può servire in due modi: in polpette («cha vien») o in fette sottili («cha mieng»). A fare la differenza però sono le erbe che accompagnano il piatto (basilico, coriandolo, menta e altre erbe aromatiche).

Il Bún Chả si gusta immergendo noodles e erbe nella salsa prima di aggiungere pezzi di carne grigliata. Quello preparato al Tuyet Bun Cha 34 viene definito il miglior Bún Chả di Hanoi, un cavallo di battaglia che è valso al ristorante il Michelin Bib Gourmand, il riconoscimento tributato ai locali cheap ma di pregio, capaci di abbinare gusto, qualità e prezzo.