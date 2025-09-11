In casa non serve l’asciugatrice, se premi questo tasto della lavatrice il bucato si asciuga lo stesso

Chi vive in appartamento, soprattutto senza balcone, lo sa bene: asciugare il bucato può trasformarsi in un’impresa. In inverno i panni restano umidi per giorni, in estate rischiano di puzzare se non si stendono subito. E se piove? L’ennesimo stendino in salotto, finestre aperte, deumidificatore a palla… insomma, un piccolo incubo domestico, che può anche creare delle problematiche piuttosto rilevanti, come ad esempio la comparsa di muffa e cattivi odori.

Per molti, l’asciugatrice potrebbe essere sicuramente una tentazione. Comoda, veloce, efficiente. Tuttavia ci sono anche degli aspetti negativi da considerare, come il fatto che sia particolarmente costosa, ingombrante e spesso poco sostenibile dal punto di vista energetico. Inoltre, non tutti hanno spazio in casa per un elettrodomestico in più, e non tutti vogliono far salire la bolletta. Come fare allora per asciugare rapidamente il bucato?

Il tasto ‘segreto’ capace di trasformare la lavatrice in una perfetta asciugatrice

A differenza di quello che si possa pensare, esiste un modo per asciugare il bucato in metà tempo… usando solo la lavatrice. Nessun trucco magico, nessun prodotto da acquistare. Solo un tasto che spesso ignoriamo, anche se è già lì, sulla nostra lavatrice, pronto a semplificarci la vita. Molti modelli recenti lo indicano con simboli poco chiari, a volte è nascosto tra le opzioni secondarie. Ma una volta scoperto e usato nel modo giusto, ti farà chiedere perché non ci hai pensato prima.

Il tasto in questione è quello della centrifuga ad alta velocità (o “extra spin”). Una funzione semplice ma geniale: aumenta i giri del cestello nella fase finale del lavaggio, permettendo di estrarre quanta più acqua possibile dai capi. Il risultato? Panni molto meno bagnati, che si asciugano in poche ore anche dentro casa. Non parliamo di una leggera differenza: un ciclo di centrifuga ad alta velocità può ridurre del 30-50% l’umidità residua nei tessuti, facendo risparmiare tempo e scongiurando quella sensazione di “bucato umido” che tutti odiamo.

Naturalmente, va usata con un po’ di attenzione: alcuni capi delicati, come la lana o i tessuti in seta, non sopportano bene le alte velocità. Ma per tutto il resto, lenzuola, asciugamani, jeans, magliette, è un piccolo miracolo quotidiano. Un trucco che vale davvero la pena di provare e che permetterà finalmente di non avere più tutti quei fastidiosi stendini in giro per casa.