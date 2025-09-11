Infortunio Leao, nuovo colpo di scena: cambiano i tempi di recupero

Messa in archivio la sosta per gli impegni delle Nazionali è già tempo di tornare a pensare al campionato. Il Milan di Max Allegri ha tutta l’intenzione di dare continuità al successo di Lecce affrontando in casa un avversario ostico come il Bologna.

Subito un banco di prova importante per i rossoneri che sono ancora a caccia della prima vittoria di fronte al pubblico amico. Domenica sera alle 20.45 il Diavolo scenderà in campo con tutta l’intenzione di fare bottino pieno, nonostante gli acciacchi fisici che ancora coinvolgono alcuni calciatori fondamentali.

Gli occhi sono puntati soprattutto sulle condizioni di Rafael Leao, che non recupererà in tempo per la gara contro i felsinei, privando per la terza partita di fila Allegri di un titolarissimo del reparto offensivo. L’allenatore toscano dovrà quindi ancora una volta mischiare le carte, considerando anche lo status non perfetto del neo arrivato Nkunku che potrebbe non avere più di un tempo nelle gambe.

In questa situazione Allegri potrebbe optare per un attacco a due con Pulisic in una posizione più accentrata al fianco di Santiago Gimenez, col francese poi eventualmente pronto a subentrare per dare manforte nella ripresa. Leao dal canto suo dovrebbe restare ancora una volta ai box visto che non ha ancora recuperato al 100% dal problema al polpaccio che lo aveva colpito a margine della gara di Coppa Italia vinta contro il Bari ad agosto.

La probabile formazione del Milan contro il Bologna:

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

Milan, Leao parla del suo infortunio: “Non si possono prendere rischi”

I tifosi del Milan sperano di rivedere al più presto Rafael Leao, che intanto si è sbilanciato all’evento dedicato al Premio Gentleman Fair Play in cui ha parlato fugacemente dal palco.

Proprio l’asso portoghese, come riportato da ‘TMW’, ha evidenziato: “Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo. Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”.

Zero rischi dunque per Leao che punta a tornare in forze senza bruciare i tempi. Lo stesso portoghese ha poi parlato del ruolo alla corte di Allegri: “Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.