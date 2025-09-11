Tutto fatto, addio alla Ferrari e firma con una rivale: assurdo

Due tasselli piuttosto rilevanti e di valore hanno deciso di lasciare la Ferrari. Un doppio addio che spiazza l'ambiente della rossa

Seppur senza andare sul podio nell’ultimo Gp d’Italia la Ferrari ha collezionato un risultato quantomeno decoroso con un quarto ed un sesto posto rispettivamente con Leclerc ed Hamilton, confermando il trend di una stagione piuttosto altalenante e complessa che vive di folate isolate.

La rossa non ha mai realmente lottato per il titolo neanche agli albori dell’anno, ed arrivati in questa fase appare piuttosto evidente come dalle parti di Maranello sia necessario chiudere questa annata nella maniera più soddisfacente possibile per poi concentrarsi realisticamente anima e corpo sulla prossima.

La Ferrari con l’arrivo di Hamilton sperava di fare quel salto di qualità mancato nelle ultime stagioni, ma proprio il pilota inglese ha incontrato svariate difficoltà tra limiti della macchina e qualche prestazioni al di sotto delle attese che ha portato anche ad inevitabili critiche. La Rossa però dovrà raccogliere i dati relativi a quest’anno per poter intavolare discorsi strutturati e convincenti in vista del prossimo che dovrà essere quello del rilancio a fronte di una concorrenza sempre forte e agguerrita composta soprattutto da McLaren, Red Bull e Mercedes.

Intanto però la Ferrari dovrà fare anche i conti con qualche addio importante. C’è chi è infatti con la valigia pronta per sposare un nuovo progetto molto ambizioso che si è affacciato al panorama della Formula 1.

Rivoluzione Ferrari nell’area motori: doppio addio e approdo all’Audi

La Ferrari continua a perdere pezzi anche nel proprio parco tecnico e dovrà lavorare al futuro con qualche figura di spicco in meno.

Due tasselli piuttosto rilevanti e di valore hanno deciso di lasciare la Ferrari per un doppio addio che spiazza l’ambiente della compagine di Maranello. Wolf Zimmermann e Lars Schmidt, rispettivamente in forza alla Rossa dal 2014 e dal 2016, lasciano quindi la scuderia italiana accettando entrambi le offerte provenienti dall‘Audi targata Mattia Binotto, figura con cui hanno già avuto modo di lavorare lungamente in Italia.

In merito alla spinosa vicenda è intervenuto il ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna spiegando attraverso le colonne di Fulvio Solms: “Wolf Zimmermann non è uno qualunque, è un visionario, identifica soluzioni non alla portata di altri, somiglia più a una rockstar che a un ingegnere e vive in un mondo suo, sembrano spesso un alieno”.

L’Audi pesca due elementi importanti di casa Ferrari la quale dovrà quindi fronteggiare anche questa situazione in un futuro sempre più nebuloso.