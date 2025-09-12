Detersivo per piatti naturale: lo prepari in casa con ingredienti semplici e senza spendere un euro

La cucina è il cuore della casa, ma è anche uno dei luoghi dove si consuma e si spreca di più, soprattutto quando si parla di pulizia. Tra spugne, detergenti, sgrassatori e flaconi di ogni tipo, ogni lavaggio dei piatti sembra richiedere un piccolo arsenale chimico. Eppure, in un momento storico in cui cresce la consapevolezza ambientale e l’attenzione al risparmio, sempre più persone stanno riscoprendo soluzioni alternative, più semplici e sostenibili.

C’è chi ha iniziato a eliminare la plastica monouso, chi a ridurre gli sprechi alimentari, e chi ha deciso di guardare con occhio critico anche ai prodotti per la pulizia. In particolare, un’abitudine si sta diffondendo a macchia d’olio tra chi cerca un approccio più naturale: preparare in casa il proprio detersivo per piatti, senza acquistare nulla di nuovo.

Detersivo per piatti 100% naturale: lo preparo in casa con pochissimi ingredienti

All’inizio può sembrare complicato. L’idea di rinunciare al classico flacone del supermercato può generare qualche perplessità. Ma la verità è che spesso gli ingredienti più efficaci non si trovano in corsie colorate, ma già dentro casa, nascosti tra dispensa e ripostiglio. Il vantaggio non è solo economico, ma anche ecologico. Un detersivo fatto in casa riduce l’impatto ambientale, evita imballaggi inutili e limita l’uso di sostanze aggressive che finiscono inevitabilmente nelle acque di scarico.

Per poter realizzare in casa questo potentissimo detersivo per piatti naturale servirà:

3 limoni

400 ml di acqua

200 ml di sale

100 ml di aceto bianco

Sapone di Marsiglia q.b. (servirà a dare una gradevole profumazione)

Per prima cosa prendere i limoni, tagliarli a rondelle senza togliere la buccia ma eliminando i semi e metterli all’interno di un frullatore. Aggiungere l’acqua e frullare, fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto, versare tutto in una pentola e portarla sul fuoco. Unire tutti gli altri ingredienti e portare ad ebollizione, dopodiché lasciare ‘cuocere’ per circa 10 minuti. Una volta passato il tempo necessario, spegnere la fiamma e lasciare raffreddare il tutto.

Una volta che sarà ben freddo, non si dovrà fare altro che trasferire il tutto in un flacone, ed ecco pronto il detersivo per piatti completamente naturale. Si dovrà usare esattamente come si fa per quelli acquistati al supermercato, ma con una sola differenza: questo ha solo ingredienti che rispettano l’ambiente e anche le proprie tasche.