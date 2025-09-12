Pogacar, messaggio inquietante a pochi giorni dal Mondiale: fan in ansia

E' un momento delicato per il campione di ciclismo Tadej Pogacar. Le parole sul ciclista in queste ore stanno facendo discutere.

Tadej Pogacar sta letteralmente riscrivendo le regole del ciclismo, vincendo in qualsiasi corsa e quasi portando alla noia la competizione. Il ciclista, proprio nel corso dell’ultimo Tour de France, era apparso annoiato ed in parte stressato in una competizione dove non c’era assolutamente lotta ed è riuscito cosi a vincere ancora una volta.

Una bella vittoria, l’ennesima in carriera, ma allo stesso tempo la sensazione che qualcosa non stia andando come previsto. Pogacar vince ma c’è qualcosa che non convince e c’è paura per il futuro; intanto l’atleta si è preso qualche settimana di riposo, è fondamentale per lui in vista dei prossimi impegni, a partire dal Mondiale dove vuole assolutamente riconfermarsi. Ma recentemente le parole di Pogacar sono apparse a tutti come ‘un grido d’allarme’ verso i fan e gli addetti ai lavori.

Durante il Tour de France – il quarto vinto in questa straordinaria carriera – Pogacar ha rivelato che si sentiva stufo e che voleva riposare, non vedeva l’ora che finisse il Tour. Nelle prossime ore Pogacar tornerà a correre, quest’oggi sarà tra i protagonisti al Grand Prix de Quebec e c’è curiosità per capire come reagirà sulla strada. Sono arrivate importanti dichiarazioni riguardo il futuro del campione.

Ultim’ora Pogacar, arrivano dichiarazioni durissime

Le parole di Pogacar hanno stupito tutti durante il Tour de France e nelle ultime ore ha parlato Alex Carera, storico agente del campione. Carera ha parlato ai microfoni di Velo ed ha rilasciato le sue dichiarazioni: “La stagione di Tadej fino a Luglio è stata davvero a tutto gas” e l’uomo ha sottolineato che praticamente non si è mai fermato da Gennaio a Luglio, correndo corse di un giorno e grandi corse a tappe.

Un atteggiamento sfiancante ed Alex Carera ha sottolineato: “E’ la prima volta che succede, negli anni passati quando ha vinto il Tour aveva rinunciato al Fiandre ed alla Liegi Bastogne Liegi. Il prossimo anno sicuramente cancellerà alcune gare, non decide solo Tadej ma ogni decisione viene presa di comune accordo con il resto della squadra”.

Allo stesso tempo l’agente ha rilasciato parole importanti riguardo il ciclista ed ha chiarito: “Solitamente a Tadej piace attaccare, molti tifosi non solo in Slovenia lo amano per questo motivo. Stavolta invece il suo obiettivo era solo tornare a casa dalla sua compagna senza stress. Per la prima volta non ho visto il sorriso sul suo volto, era stanco. Ma non solo il corpo, intendo anche la mente”, spiega l’agente.